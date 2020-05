LMS365 laajentaa toimintaansa pohjoismaisilla markkinoilla uusilla toimipisteillä ja strategisilla rekrytoinneilla

Oppimisenhallinta tarjoaa yrityksille oppimisalustan, joka mahdollistaa koulutuksen ja oppimisen toteuttamisen milloin tahansa, missä tahansa ja millä tahansa laitteella

AARHUS, Tanska, 27. toukokuuta 2020 /PRNewswire/ -- LMS365, ainoa suoraan Microsoft O365:een rakennettu oppimisalusta, ilmoitti tänään laajentavansa toimintaansa Pohjoismaiden alueella auttaakseen yrityksiä mahdollistamaan ja hallitsemaan koulutusta. LMS365:n avulla organisaatiot voivat toteuttaa koulutuksia oikeassa kontekstissa missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella.

Yhä useampien pohjoismaisten ja muidenkin alueiden yritysten siirtyessä digitaalisiin kanaviin monet niistä kohtaavat haasteita yrittäessään antaa työntekijöilleen oikeanlaista koulutusta sekä varmistaa osallistuminen varsinkin etätyön kohdalla. LMS365 varmistaa, että yrityksillä on tutuissa Office365- ja Microsoft Teams -ympäristöissä käytössään oppimisalusta, jonka käyttö on helppoa niin koulutuksen järjestäjille kuin oppijoillekin. LMS365-tiimiä vahvistetaan kolmella uudella työntekijällä. Näin yhtiö voi laajentaa toimintaansa niin Pohjoismaiden alueella kuin maailmanlaajuisestikin. Tiimin kolme uutta Tanskassa toimivaa jäsentä ovat seuraavat:

Kim Junge , pohjoismaisen alueen johtaja : Kimillä on yli kahdeksan vuoden kokemus kumppanien kanssa työskentelystä Microsoftilla. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen myynti- ja kaupallinen kokemus sekä yli kymmenen vuotta kokemusta pilviliiketoiminnasta sekä johtajuudesta. Ennen LMS365:ttä Kim oli Senior Corporate Account Manager Citrixillä.

: Kimillä on yli kahdeksan vuoden kokemus kumppanien kanssa työskentelystä Microsoftilla. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen myynti- ja kaupallinen kokemus sekä yli kymmenen vuotta kokemusta pilviliiketoiminnasta sekä johtajuudesta. Ennen LMS365:ttä Kim oli Senior Corporate Account Manager Citrixillä. Signe Geckler , tuotepäällikkö ja tuotekehitystiimin jäsen : Signe vahvistaa yhtiön toimintaa tuotekehitys- ja tilaustoimitusvaiheissa, millä varmistetaan, että LMS365 toimittaa juuri niitä parannuksia, jotka ovat nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille tärkeitä. Hänellä on nykyaikaisiin intranetteihin ja Microsoft 365 -pohjaisiin digitaalisiin työpaikkaratkaisuihin liittyvää kokemusta kahdesta Euroopan johtavasta SaaS-tuoteyhtiöstä.

: Signe vahvistaa yhtiön toimintaa tuotekehitys- ja tilaustoimitusvaiheissa, millä varmistetaan, että LMS365 toimittaa juuri niitä parannuksia, jotka ovat nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille tärkeitä. Hänellä on nykyaikaisiin intranetteihin ja Microsoft 365 -pohjaisiin digitaalisiin työpaikkaratkaisuihin liittyvää kokemusta kahdesta Euroopan johtavasta SaaS-tuoteyhtiöstä. Zahra Khiare, HR-konsultti: Zahralla on HR-toimintaan painottunut tutkinto julkishallinnossa. Hän varmistaa, että nopeasti muuttuva organisaatio pysyy tehokkaana ja dynaamisena sekä kehittyy entistäkin houkuttelevammaksi työpaikaksi.

Näiden kolmen avainrekrytoinnin lisäksi yhtiö laajentaa toimistotilojaan vastatakseen kasvaneeseen digitaalisen oppimisen kysyntään. Yhtiö avaa uuden toimiston Tanskan Charlottenlundiin ja siirtää pääkonttorinsa Aarhusissa tarjotakseen työntekijöilleen nykyaikaisen ja dynaamisen työpaikan, joka mahdollistaa kasvun ja innovoinnin jatkumisen.

LMS365:n toimitusjohtaja Lars Vestergaard sanoo: "Online-oppimisen kysyntä on kasvanut viime aikoina paljon. Sama kasvu nähdään digitaalisissa ratkaisuissa, jotka vahvistavat tiimien välistä yhteistyötä, viestintää ja oppimista. Siksi tämä on meille jännittävää kasvun aikaa, kun laajennamme toimintaamme niin Pohjoismaissa kuin Pohjois-Amerikassakin. Olemme innoissamme kolmesta uudesta, pätevästä työntekijästämme, joiden erikoisosaaminen auttaa meitä toteuttamaan laajentumissuunnitelmamme."

Kim Junge, LMS365:n Pohjoismaiden aluejohtaja, sanoo: "Astun ilolla uuteen rooliini tässä kunnianhimoisessa yhtiössä. Oppiminen on nyt minkä tahansa yrityksen keskiössä enemmän kuin koskaan, ja odotan innolla sitä, että pääsen hyödyntämään kokemustani kumppanisuhteiden kehittämisestä Pohjoismaiden alueen kumppanikanavan parissa."

LMS365:llä on yli 700 yritys- ja julkisen sektorin asiakasta sekä yli neljä miljoonaa käyttäjää. Yli 50 luottokumppania yli 40 maassa on ottanut LMS365:n ratkaisun käyttöön. Sillä on asiakkaita kaikilla sektoreilla, ja käyttökohteet vaihtelevat muutamasta sadasta työntekijästä yli 50 000 työntekijään. LMS365 on Microsoftin Preferred Solution ja yksi markkinoiden nopeimmin kasvavista pilvipohjaisista oppimisenhallintaratkaisuista. LMS365 tarjoaa nykyaikaisen, integroidun ja tutun oppimiskokemuksen, sillä nyt oppiminen on mahdollista Microsoft Teamsissa, Mobilessa ja SharePoint Onlinessa. LMS365 on nopea asentaa, erittäin mukautettava, helppokäyttöinen ja täysin integroitu digitaaliseen työpaikkaasi, myös Office 365:een, SharePointiin ja Teamsiin. Verkkosivusto: LMS365.com

