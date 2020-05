LMS365 øker sin nordiske tilstedeværelse med nye kontorer og strategiske ansettelser

Læringsadministrasjon tilbyr selskaper en læringsplattform som gjør det mulig å administrere opplæring og læring når som helst, hvor som helst og på alle enheter

AARHUS i Danmark, 27. mai 2020 /PRNewswire/ -- LMS365, den eneste læringsplattformen som er bygget direkte inn i Microsoft O365, kunngjorde i dag at de øker innsatsen i Norden for å hjelpe virksomheter med å muliggjøre og administrere opplæring. LMS365 gjør det mulig for organisasjoner å levere opplæring i sammenheng, når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst enhet.

Etter hvert som flere og flere virksomheter i nordiske land og andre steder går over til digitale kanaler, er det en utfordring for mange å gi de ansatte riktig opplæring og sikre at de deltar, spesielt når det gjelder fjernarbeid. LMS365 sikrer at selskaper har en læringsplattform innen kjente miljøer som Office365 og Microsoft Teams, og at den er lett å bruke både for administratorer og de som skal lære. LMS365-teamet er blitt styrket med tre nye medlemmer. Dermed kan selskapet utvide både til Norden og globalt. De tre nye teammedlemmene, som vil ha base i Danmark, er:

Kim Junge , leder for Norden : Kim har mer enn åtte års erfaring med å samarbeide med partnere hos Microsoft. Han har mer enn to tiår med salgs- og kommersiell erfaring og 10+ års erfaring i nettskybransjen og som leder. Senest jobbet Kim hos Citrix som senior corporate account manager.

: Kim har mer enn åtte års erfaring med å samarbeide med partnere hos Microsoft. Han har mer enn to tiår med salgs- og kommersiell erfaring og 10+ års erfaring i nettskybransjen og som leder. Senest jobbet Kim hos Citrix som senior corporate account manager. Signe Geckler , produktsjef og del av produktutviklingsteamet : Signe vil styrke selskapets innsats innen produktfunn- og leveringsfaser ytterligere, og sikre at LMS365 leverer forbedringene som eksisterende og potensielle kunder bryr seg mest om.Hun har erfaring med moderne intranett og digitale arbeidsplassløsninger basert på Microsoft 365 fra to av Europas ledende SaaS-produktbedrifter.

: Signe vil styrke selskapets innsats innen produktfunn- og leveringsfaser ytterligere, og sikre at LMS365 leverer forbedringene som eksisterende og potensielle kunder bryr seg mest om.Hun har erfaring med moderne intranett og digitale arbeidsplassløsninger basert på Microsoft 365 fra to av Europas ledende SaaS-produktbedrifter. Zahra Khiare, personalkonsulent: Med en grad i offentlig administrasjon med fokus på menneskelige ressurser vil hun påse at den raskt voksende organisasjonen forblir effektiv og dynamisk og utvikler posisjonen sin som et attraktivt sted å jobbe.

I tillegg til disse tre viktige ansettelsene åpner selskapet nye kontorer for å imøtekomme den økte etterspørselen innen digital læring. Selskapet åpner et nytt kontor i Charlottenlund i Danmark og vil flytte hovedkvarteret i Aarhus for å tilby en moderne, dynamisk arbeidsplass som vil muliggjøre fortsatt vekst og innovasjon.

Administrerende direktør Lars Vestergaard LMS365 sier: «Interessen og etterspørselen etter nettbasert læring har hatt en sterk økning. Vi ser den samme økningen i digitale løsninger som kan styrke samarbeidet, kommunikasjonen og læringen mellom team. Så dette er en spennende veksttid for oss, og vi utvider ikke bare i Norden, men også i Nord-Amerika. Vi er glad for å få tre kvalifiserte personer med spesialkompetanse med på laget når vi skal gjennomføre utvidelsesplanene våre.»

Regionsjef for LMS365 Norden Kim Junge sier: «Jeg gleder meg veldig til den nye rollen i dette svært ambisiøse selskapet. Mer enn noen gang er læring alfa og omega for ethvert selskap, og jeg ser frem til å bringe min erfaring med å utvikle partnerforhold til rollen når jeg bygger opp partnerkanalen i den nordiske regionen.»

