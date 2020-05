LMS365 udvider i Norden med strategiske ansættelser og nye kontorer

Learning management eksperter, tilbyder virksomheder en læringsplatform, der gør det muligt at levere og administrere træning og læring når som helst, hvor som helst og på alle enheder.

AARHUS, Danmark, 19. maj 2020 /PRNewswire/ -- LMS365, den eneste læringsplatform indbygget direkte i Microsoft Office 365 og Microsoft Teams, annoncerer i dag, at virksomheden udvider sine indsatser i Norden. Formålet er at imødekomme forespørgslen fra de mange virksomheder, som er i gang med at udvikle et digitalt workspace, hvor det med LMS365 er muligt at levere og administrere træning og læring når som helst, hvor som helst og på alle enheder.

Efterhånden som flere og flere virksomheder i de nordiske lande skifter til digitale kanaler, opstår der samtidig udfordringer i forhold til at give ansatte den rette træning og sikre deltagelse – især når medarbejderne ofte arbejder væk fra kontoret. LMS365 sikrer, at virksomheder har en læringsplatform i det velkendte Office 365 eller Microsoft Teams miljø og med stor brugervenlighed for både administratorer og brugere. LMS365 teamet styrkes ved tilføjelse af tre nye medlemmer. Dermed er virksomheden i stand til at udvide indsatserne i Norden såvel som. De tre nye ansatte, som får base i Danmark, er:

Kim Junge , Regional Manager for Norden: Kim kommer med 8 års erfaring fra Microsoft, hvor han har arbejdet med partnere. Han har mere end 20 års erfaring inden for salg og forretningsudvikling samt 10+ års erfaring i Cloud branchen og med ledelse. Kim kommer senest fra en stilling som senior corporate account manager hos Citrix.

Kim kommer med 8 års erfaring fra Microsoft, hvor han har arbejdet med partnere. Han har mere end 20 års erfaring inden for salg og forretningsudvikling samt 10+ års erfaring i Cloud branchen og med ledelse. Kim kommer senest fra en stilling som senior corporate account manager hos Citrix. Signe Geckler , Produkt Manager og en del af produktudviklingsteamet: Signe vil yderligere styrke virksomhedens indsatser inden for produktudvikling- og releases-fasen og sikre, at LMS365 leveres med de forbedringer, som eksisterende og potentielle kunder er mest interesserede i. Hun har tidligere siddet i to af Europas førende SaaS-produktvirksomheder og har erfaring inden for løsninger til det moderne intranet og den digitale arbejdsplads baseret på Microsoft 365.

Signe vil yderligere styrke virksomhedens indsatser inden for produktudvikling- og releases-fasen og sikre, at LMS365 leveres med de forbedringer, som eksisterende og potentielle kunder er mest interesserede i. Hun har tidligere siddet i to af Europas førende SaaS-produktvirksomheder og har erfaring inden for løsninger til det moderne intranet og den digitale arbejdsplads baseret på Microsoft 365. Zahra Khiare, HR-konsulent: Zahra er uddannet inden for offentlig administration og er specialiseret i human ressources. Hun vil sikre at den hastigt udviklende organisation bevarer sin effektivitet, dynamik og udvikler sin position som en attraktiv arbejdsplads.

Udover de tre vigtige ansættelser, udvider virksomheden sine kontorer for at imødekomme en øget efterspørgsel og samtidig skabe en moderne og dynamisk arbejdsplads, der muliggør fortsat vækst og innovation. Virksomheden har derfor åbnet et nyt kontor i Charlottenlund og har flyttet hovedkontoret til en ny lokation i Aarhus.

Lars Vestergaard, CEO, udtaler: "Interessen og efterspørgslen på online læring er steget kraftigt i den seneste tid. Samme vækst ser vi også på digitale løsninger, der kan styrke samarbejdet, kommunikation og læring mellem teams. Så det er en spændende tid for os, da vi ikke kun udvider i Norden men også i Nordamerika. Vi er meget glade for at få tre kvalificerede personer med specialiseret ekspertise, der er med til at understøtte vores ekspansionsplaner."

Kim Junge, Manager for den nordiske region, udtaler: "Jeg er meget spændt på at starte i min nye rolle i denne meget ambitiøse organisation. Læring er mere end nogensinde før i centrum for enhver virksomhed. Jeg ser frem til at bringe min erfaring med samarbejde med partnere i spil, når vi skal udvikle partnerkanalden i Norden."

Om LMS365

LMS365 har 700+ kunder med mere end 4 millioner LMS365 brugere. 50+ partnere i mere end 40 lande har implementeret løsningen og har kunder i alle industrier med ansættelser, der spænder fra et par hundrede til 50.000 ansatte. LMS365 er blevet valgt som en Microsoft Preferred Solution og er i dag et af de hurtigst voksende cloud-baserede learning management løsninger på markedet. LMS365 tilbyder læring gennem Microsoft Teams, SharePoint og på mobilen og giver dermed en moderne, integreret og velkendt læringsoplevelse. LMS365 er hurtig at installere, kan let konfigureres, nem at bruge og fuldt integreret med resten af din digitale arbejdsplads, inklusive Office 365, SharePoint og Microsoft Teams. Hjemmeside: https://www.lms365.com/.

For yderligere information:

Shyna Deepak

Nadel Phelan, Inc.

+1 831-440-2408

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138737/ELEARNINGFORCE_Logo.jpg

SOURCE LMS365