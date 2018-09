Local Motors levert twee Olli's aan Autonomous Mobility

Local Motors heeft twee nieuwe Olli-shuttles geleverd aan Autonomous Mobility, de nummer-1 leverancier van autonome oplossingen in Scandinavië en de Baltische staten. Autonomous Mobility verandert transport zoals we dat tot nu toe kennen; de onderneming ontwikkelt mobiliteitsoplossingen voor de toekomst die praktisch en gebruikersvriendelijk zijn en naadloos aansluiten bij hun omgeving. Local Motors is een exclusieve samenwerking aangegaan met Autonomous Mobility, waarbij deze laatste de verkoop en bedrijfsvoering in de Scandinavische en Baltische landen verzorgt. De beide ondernemingen hebben dezelfde missie en verheugen zich op de samenwerking om gemeenschappen te ondersteunen bij de manier waarop deze tegen intelligente transportmiddelen aankijken en hoe ze deze middelen in hun omgeving kunnen integreren.

"De afgelopen weken waren, en dan druk ik me nog zacht uit, uitermate spannend voor Olli en Local Motors. We hebben de toekomst van duurzaam transport aan een publiek voorgesteld dat naarstig op zoek is naar innovatieve oplossingen," aldus Jay Rogers, CEO en medeoprichter van LM Industries.

In het publiek bevond zich ook Bruce Rauner, gouverneur van de staat Illinois, die zich in een 8-persoons shuttlebus naar de IMTS Conference liet rijden. Nog maar een paar weken daarvoor werd een Olli-shuttlebus op de Universiteit van Buffalo ingezet. Dankzij de samenwerking tussen de staat New York, Local Motors en het onderwijsinstituut kan Olli worden gebruikt voor het in kaart brengen, autonoom aanleren en het testen van potentiële transportmogelijkheden.

"Twee van de meest indrukwekkende kwaliteiten van de Olli zijn de veelzijdigheid en het reactievermogen de shuttle," aldus Rogers. "We kijken er dan ook naar uit om iedereen deze week, tijdens de ITS, kennis te laten maken met de dynamische technologie die de Olli in staat stelt om obstakels te vermijden."

Olli is uitgerust met een responsieve cognitieve functie en een door Robotic Research ontwikkeld zelfrijdend systeem. De Olli is een milieuvriendelijk voertuig dat speciaal werd ontworpen om de toekomst van mobiliteit te veranderen. De veilige en efficiënte shuttlebus biedt betrouwbare en duurzame transportopties voor gebruik in steden, ziekenhuizen, campussen, entertainmentgebieden en andere plaatsen waar mensen van de ene naar de andere plek moeten worden gebracht.

Olli kan uiteraard niet rijden zonder banden en die worden, in het kader van een exclusieve samenwerking tussen Local Motors en The Goodyear Tire & Rubber Company, door deze laatste geleverd. Kijk voor meer informatie over Olli op: localmotors.com.

Over Local Motors

Local Motors by LM Industries Group Inc. is een bedrijf dat zich bezighoudt met mobiliteit over de weg en daarbij een betere toekomst nastreeft. Local Motors werd in 2007 opgericht met een focus op samenwerking en co-creatie. Het bedrijf startte in meerdere kleine fabrieken met de productie van voertuigen in kleine aantallen, daarbij gebruikmakend van open-source designs. Sinds de oprichting kan Local Motors al bogen op drie premières: 's werelds eerste gezamenlijk ontwikkelde voertuig, 's werelds eerste 3D-geprinte auto en 's werelds eerste gezamenlijk ontwikkelde, zelfrijdende elektrische voertuig, de Olli. We zijn ervan overtuigd dat de Olli de oplossing is voor een duurzaam, toegankelijk transport voor iedereen.

Contact voor de pers

Fingerpaint for Local Motors by LMI

Lisa Van Loo

lvanloo@fingerpaintmarketing.com

(480) 368-7999

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/746060/Two_autonomous_Olli_shuttles.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/623895/Local_Motors_Logo.jpg

Related Links

http://www.local-motors.com