Lockton lança novo negócio de soluções de pessoas

KANSAS CITY, Missouri, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Lockton Companies, o maior grupo independente de corretagem e consultoria de seguros do mundo, anunciou hoje uma evolução em seus negócios, com a transformação de seu negócio de benefícios para funcionários na Lockton People Solutions.

A Lockton People Solutions consiste em soluções que apoiam nossos clientes nas áreas de experiências e engajamento de funcionários, recompensas e benefícios totais e medição e gerenciamento de seus programas.

"A forma como falamos sobre nossos negócios precisava evoluir, a fim de refletir melhor as mudanças do mercado atualmente e como aconselhamos e apoiamos nossos clientes", disse Tom Schaffler, presidente do Comitê Executivo da Lockton People Solutions nos EUA. "Mais do que simplesmente gerenciar programas de benefícios, os empregadores em todo o mundo precisam de ajuda para engajar sua força de trabalho, recrutar e reter talentos e impulsionar a eficiência de seus negócios. A Lockton People Solutions reflete melhor a maneira como ajudamos nossos clientes a atingir esses objetivos."

O lançamento da Lockton People Solutions acontece em um momento no qual a maneira como as pessoas trabalham está sendo questionada, e os empregadores estão sob maior pressão para atrair e reter seus talentos. Agora as empresas devem não apenas oferecer pacotes de benefícios atraentes, como também criar experiências positivas para os funcionários e impulsionar o engajamento, a compreensão e a satisfação, ao mesmo tempo em que continuam a buscar maior eficiência.

A Lockton People Solutions ajuda as empresas a se tornarem mais bem-sucedidas e a melhorar a vida das pessoas, oferecendo um conjunto de soluções para atender às necessidades das empresas que operam no ambiente atual. Para mais informações sobre a Lockton People Solutions e o conjunto de recursos que ela oferece, acesse www.lockton.com ou entre em contato com seu escritório local da Lockton.

O diferencial da Lockton é também o que nos torna melhores: a independência. A propriedade privada da Lockton capacita seus mais de 9.500 colaboradores a fazer negócios em mais de 125 países e se concentrarem exclusivamente nas necessidades de risco, seguro e de pessoal dos clientes. Com uma experiência de alcance mundial, a Lockton oferece o conhecimento profundo e necessário para alcançar resultados incríveis.

Por 14 anos consecutivos, a revista Business Insurance reconheceu a Lockton como o "melhor lugar para se trabalhar em seguros". A Lockton foi nomeada entre as empresas mais bem administradas de 2021 pela Deloitte e pelo Wall Street Journal, um programa que reconhece a excelência e homenageia as empresas privadas por sua estratégia, execução, cultura e finanças. Para mais informações, acesse www.lockton.com.

