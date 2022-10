Lockton lance son nouveau service Lockton People Solutions

Le plus grand groupe indépendant de courtage et de consultation en assurance fait évoluer ses activités liées aux avantages sociaux pour mieux répondre aux besoins des clients

KANSAS CITY, Missouri, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lockton Companies, le plus grand groupe indépendant de courtage et de consultation en assurance au monde, a annoncé aujourd'hui une évolution dans ses activités, ses services spécialisés en avantages sociaux des employés devenant désormais Lockton People Solutions.

Les services Lockton People Solutions offrent des solutions à nos clients dans les domaines de l'expérience et de l'engagement des employés, de la rémunération globale et des avantages sociaux, ainsi que de la mesure et de la gestion de leurs programmes.

Lockton Companies

« La façon dont nous parlons de notre entreprise doit évoluer pour mieux refléter la transformation du marché d'aujourd'hui et la façon dont nous conseillons et soutenons nos clients, a déclaré Tom Schaffler, président du comité exécutif de Lockton People Solutions aux États-Unis. Au-delà de la simple gestion des programmes d'avantages sociaux, les employeurs du monde entier ont besoin d'aide pour mobiliser leur main-d'œuvre, recruter et maintenir en poste des talents, et accroître l'efficacité de leur entreprise. Lockton People Solutions reflète mieux la façon dont nous aidons nos clients à atteindre ces objectifs. »

Le lancement de Lockton People Solutions survient pendant une période où la façon dont les gens travaillent est remise en question et où la pression sur les employeurs pour attirer et conserver leurs talents est de plus en plus forte. Les entreprises doivent maintenant non seulement offrir des régimes d'avantages sociaux attrayants, mais aussi créer des expériences positives pour les employés et stimuler l'engagement, la compréhension et la satisfaction. Et elles doivent le faire tout en continuant de trouver des solutions efficaces.

Lockton People Solutions aide les organisations à connaître un plus grand succès et à améliorer la vie des personnes en offrant une suite de solutions pour répondre aux besoins des entreprises dans le contexte actuel. Pour en savoir plus sur Lockton People Solutions et la suite de capacités qu'elle offre, visitez www.lockton.com ou communiquez avec votre bureau local de Lockton.

