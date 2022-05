Lockton registra o maior crescimento anual na história da empresa

A Lockton atraiu uma lista notável de talentos do setor nos últimos doze meses, mais de mil e duzentas pessoas, em todas as linhas de negócios. A empresa continua se concentrando no desenvolvimento de recursos inovadores para atender às necessidades dos clientes, incluindo investimentos em investimentos em Responsabilidade por Transação, Cibernética, Garantia e Marítimo. A expansão geográfica de mercado também foi disseminada com novos escritórios nos Estados Unidos, Europa, Escandinávia, Nova Zelândia e América Latina.

"Estamos publicando números significativos de crescimento orgânico em um setor de corretagem onde o crescimento é tipicamente impulsionado por megafusões, grandes aquisições e reinvestimentos de capital privado", declarou Peter Clune, CEO. "A execução de uma verdadeira estratégia de crescimento orgânico requer um conjunto de habilidades diferente, onde você atrai pessoas e clientes com um aperto de mão de cada vez. Tivemos um impulso sísmico nos últimos 36 meses e, após 56 anos, estamos apenas começando."

A Lockton recebeu o prêmio de Melhor Lugar Para se Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, é uma das empresas mais bem administradas dos EUA e foi reconhecida pela Forbes como a Melhor Grande Empregadora e Melhor Empregadora para a Diversidade de 2022.

Sobre a Lockton

O que diferencia a Lockton é também o que nos torna melhores: a independência. A propriedade privada da Lockton capacita seus 9 mil colaboradores a fazer negócios em mais de 125 países para se concentrarem exclusivamente nas necessidades de risco e seguro dos clientes. Com experiência que abrange o mundo todo, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados notáveis.

Por 13 anos consecutivos, a revista Business Insurance reconheceu a Lockton como o "Melhor Lugar para se Trabalhar em Seguros". A Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão de 2022 pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Em 2022, a Forbes nomeou a Lockton para sua lista dos Melhores Grandes Empregadores da América. Para mais informações, acesse www.lockton.com.

