Locus Chain va lancer une nouvelle plateforme d'échange d'actifs numériques à Dubaï

Locus DAX permettra aux utilisateurs d'acheter, vendre et échanger des monnaies numériques, dont les principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Locus Token (la propre monnaie numérique de Locus Chain). La plateforme boursière proposera aussi une interopérabilité avec les comptes financiers, permettant ainsi aux utilisateurs d'acquérir des cryptomonnaies avec des monnaies fiduciaires comme l'USD et l'AED.

Son Altesse Sheikha Moaza Obaid Suhail Al Maktoum, cofondatrice de Locus DAX et conseillère principale de Locus Chain, a déclaré : « Située de manière stratégique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, Dubaï se trouve au carrefour international des affaires et de l'investissement, et devient rapidement le pôle régional des échanges boursiers numériques. Nous prévoyons d'attirer des investisseurs de la région, ainsi qu'au niveau international, car les innovations dans le domaine de la blockchain continuent de susciter un vif intérêt de la part des gouvernements et des entreprises privées. Si on prend également en compte la liquidité du CCG, nous sommes convaincus que Locus DAX est particulièrement bien placée pour servir cet espace grandissant et devenir rapidement une plateforme boursière de rang mondial. »

M. Sang Yoon Lee, PDG de Locus Chain et cofondateur de Locus DAX, a déclaré : « La stratégie blockchain 2021 des EAU est plus ambitieuse que celle de tout autre pays pour l'intégration de la technologie blockchain dans la sphère publique. Nous croyons que lancer Locus DAX à Dubaï renforce sa réputation comme l'un des principaux centres financiers au monde tout en nous offrant la possibilité de nous situer à l'une des intersections critiques de la technologie, du commerce et de l'investissement. »

Dubaï s'est engagée dans un plan ambitieux pour être la première ville au monde à lancer un système de gouvernement électronique reposant entièrement sur une blockchain d'ici 2020. Le gouvernement prévoit d'économiser jusqu'à 1,5 milliard de dollars et 25,1 millions d'heures de travail chaque année lorsque le plan sera totalement mis en place, avec des services comme le traitement des demandes de visa, l'inscription des informations d'enregistrement foncier et le paiement de factures qui devraient tous s'effectuer par le biais d'une blockchain.

L'annonce de Locus DAX arrive juste après celle de la conclusion de plus de 40 accords avec des organisations et des gouvernements de différents pays pour mettre en place la technologie blockchain et la monnaie numérique de Locus Chain, comme les projets Tunisia Economic City et Eco City en Ouganda, ainsi que des projets avec d'autres pays africains y compris la République Démocratique du Congo, le Malawi et la République de Maurice. Locus Chain a aussi récemment pénétré le marché indien avec un accord pour appliquer la technologie blockchain à la plateforme de voyage et de tourisme de Let's Fly Free. Avec des bureaux en Corée du Sud, au Japon, aux EAU et à Maurice, Locus Chain Foundation Pte. Ltd. Singapour est une filiale de Bloom Technology.

À propos de Locus Chain Foundation

Locus Chain Foundation Pte, Ltd. a été établie à Singapour en 2018 pour développer une plateforme basée sur la blockchain et des activités connexes. Créée par une équipe de développeurs coréens, des partenaires et des conseillers internationaux, la Locus Chain Foundation proposera un accès abordable à une plateforme fiable et sécurisée qui garantit la responsabilité et la transparence. Elle propose la monnaie numérique Locus Chain pour simplifier l'économie de la plateforme grâce à un système de paiement qui est très accessible même dans les conditions les plus difficiles. Avec des bureaux à Singapour, en Corée du Sud, au Japon, à Maurice et aux EAU, la société jouit d'une présence mondiale et de partenariats internationaux qui lui permettent de réaliser son projet de devenir la solution blockchain pour les entreprises internationales et les citoyens du monde.

