Locus gana el premio IFOY 2022 a la mejor solución de robot móvil autónomo

El AMR colaborativo de Locus ha sido alabado por su alto grado de innovación y su gran relevancia en el mercado para satisfacer la demanda de soluciones de automatización robótica de alta productividad y rentables.

WILMINGTON, Mass., 6 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, el líder en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de cumplimiento, ha ganado el premio IFOY 2022 por su solución de robot móvil autónomo en la categoría de vehículo guiado automático (AGV/AMR) tras una exhaustiva auditoría de tres fases celebrada durante un periodo de 5 días.

"Locus Robotics tiene el honor de haber sido elegida como ganadora del premio IFOY 2022", dijo Rick Faulk, consejero delegado de Locus Robotics. "El riguroso proceso de pruebas y evaluación de IFOY y el prestigio del propio premio, valida la innovación y la exhaustividad de la solución de Locus para ofrecer soluciones de automatización probadas y rentables a nuestros clientes de todo el mundo".

En su décima edición, los premios IFOY se consideran el principal galardón de la industria que reconoce los mejores productos y soluciones intralogísticas del año por sus destacados logros técnicos y estratégicos. Un total de 14 productos de 12 empresas fueron probados y evaluados durante los agotadores Días de Prueba IFOY, celebrados en marzo en el centro de exposiciones Messe Dortmund.

"Los 10 años del Premio IFOY representan 10 años de innovaciones sobresalientes", destacó la presidenta del jurado, Anita Würmser. "En 2022, los finalistas han vuelto a presentar productos punteros en la competición que marcarán el futuro de la intralogística a largo plazo".

"El premio IFOY representa lo mejor de las tecnologías logísticas más innovadoras del mundo", dijo Denis Niezgoda, Vicepresidente de EMEA y APAC de Locus Robotics. "Estamos orgullosos de haber sido seleccionados para este prestigioso premio y de haber competido junto a un grupo tan innovador de nominados".

Todos los finalistas compitieron en una auditoría estandarizada y exhaustiva de tres etapas que comenzó el 18 de marzo en Dortmund, Alemania. El jurado de IFOY estaba compuesto por 26 periodistas especializados de renombre internacional y medios de comunicación de logística de primera línea que representaban a más de 21 países. Los jueces evaluaron a cada finalista en una serie de categorías clave, como valor de innovación, tecnología, ergonomía y manipulación, seguridad, comerciabilidad, diseño, beneficios para el cliente, rentabilidad y sostenibilidad. Además, por tercer año consecutivo, numerosos compradores potenciales estuvieron presentes durante el Test Camp Intralogistics.

Acerca de Locus Robotics

La revolucionaria solución multibots de Locus Robotics incorpora potentes e inteligentes robots móviles autónomos que operan en colaboración con los trabajadores humanos para mejorar drásticamente la productividad de la manipulación de piezas de 2 a 3 veces, con menos mano de obra en comparación con los sistemas tradicionales de manipulación de piezas. Locus ayuda a los minoristas, a los 3PL y a los almacenes especializados a cumplir -y superar- con eficacia los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de cumplimiento. Al integrarse fácilmente en las infraestructuras de almacén existentes sin interrumpir los flujos de trabajo, Locus transforma la productividad sin transformar el almacén.

La presencia europea de Locus está ubicada en Ámsterdam para dar un mejor servicio a la región europea. En 2021 Locus Robotics entró en la lista de Inc. 500, ocupando el puesto 428. Para más información, visite www.locusrobotics.com.

Acerca del Premio IFOY

El International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (PREMIO IFOY) reconoce los mejores productos y soluciones de sistemas de intralogística del año. El objetivo de la organización es documentar la capacidad de rendimiento y el impulso innovador de la intralogística, ayudando a impulsar la competitividad y a elevar el perfil de todo el sector en el ámbito público. Los ganadores del PREMIO IFOY son seleccionados una vez al año por un jurado independiente de periodistas especializados internacionales. El patrocinador del PREMIO IFOY es la Asociación del Sector de Manipulación de Materiales e Intralogística de la VDMA. Los socios de IFOY son Messe Dortmund y el principal fabricante de accesorios para carretillas elevadoras del mundo, Cascade. El socio de IFOY en materia de palets es CHEP, líder mundial del mercado de pooling de palets. El socio inmobiliario de logística es GARBE. La sede de la organización IFOY está en Ismaning, cerca de Múnich. El PREMIO IFOY está patrocinado por el Ministerio Federal de Economía y Energía de la República Federal de Alemania.

CONTACTO: Christina Gorini, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

SOURCE Locus Robotics