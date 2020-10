Locus investit 2 millions d'euros en Europe pour une logistique intelligente et respectueuse du carbone

Après son succès en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien, Locus cherche désormais à proposer ses solutions logistiques intelligentes à ses clients en Europe

SAN FRANCISCO, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Locus, une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) B2B qui automatise les décisions humaines en matière de logistique, a annoncé qu'elle investit 2 millions d'euros en Europe pour le développement de produits et d'entreprises. Les solutions logistiques intelligentes de l'entreprise contribueront à réduire les émissions de carbone et à accroître l'efficacité opérationnelle.

Locus utilise des algorithmes propriétaires et de machine learning profond pour proposer des solutions logistiques intelligentes, telles que l'optimisation des itinéraires, le suivi en temps réel, les informations et les analyses, l'optimisation des temps morts, ainsi que l'allocation et l'utilisation des véhicules. Locus aide également les entreprises à optimiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec son offre de conseil stratégique.

« En raison de la pandémie de COVID-19, les chaînes d'approvisionnement en Europe sont devenues plus dynamiques que jamais et les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement sont devenus plus interconnectés. Les entreprises ont besoin d'une prise de décision automatisée à haute fréquence pour répondre efficacement à une telle demande dynamique », a déclaré Nishith Rastogi, directeur général de Locus. « J'étais basé en Inde et suis venu à Londres car l'Europe va être une priorité majeure pour nous et nous investissons 2 millions d'euros pour apporter nos solutions logistiques intelligentes sur le marché. Par exemple, avec Locus, vous pouvez offrir des solutions de commerce électronique avec 20 % d'émissions de carbone en moins. Je suis vraiment enthousiasmé par l'impact que nous pouvons avoir ici. »

L'entreprise travaille actuellement avec des clients de premier plan en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Europe et dans le sous-continent indien. La haute direction de l'entreprise comprend des dirigeants d'Amazon Web Services (AWS), de Barclays Capital, de Google et de BlueDart (une entreprise de DHL), ainsi que des scientifiques des données titulaires de PhD de l'Université Carnegie Mellon et de l'Université de l'Illinois, entre autres.

Locus a recueilli 29 millions de dollars auprès d'investisseurs de niveau 1 comme Falcon Edge, Tiger Global, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners et growX ventures.

« À l'échelle mondiale, le commerce électronique et l'expérience omnicanale sont en plein essor. La pandémie de COVID-19 a eu un effet accélérateur. Le même phénomène peut être observé en Europe. Une plateforme de prise de décision comme Locus peut apporter une valeur ajoutée considérable aux entreprises qui recherchent des solutions logistiques en vue de proposer une flexibilité opérationnelle et d'améliorer la satisfaction de leurs clients. Par ailleurs, les solutions de Locus aideront les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Les solutions technologiques de pointe de Locus peuvent être utilisées dans toutes les régions du monde, indépendamment des spécificités géographiques. Nous cherchons à faire une réelle différence en Europe », a déclaré Krishna Khandelwal, directeur commercial de Locus.

Gartner a récemment désigné Locus comme « Sample Vendor » dans la catégorie des solutions de livraison du dernier kilomètre dans son « Hype Cycle for Transportation Industry, 2020 1 ». Auparavant, Locus avait été désignée comme « Representative Vendor » dans le rapport Gartner « Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling ». 2

1 Gartner, « Hype Cycle for Transportation Industry, 2020 », Ivar Berntz, Venecia Liu, Thierry Kuperman Le Bihan, Pedro Pacheco, 13 août 2020.

2 Gartner, « Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling », Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23 juin 2020.

À propos de Locus

Locus est une plateforme technologique profonde permettant d'automatiser les décisions logistiques, offrant une flexibilité opérationnelle totale, pour le plus grand plaisir du client final.

La plateforme utilise le machine learning profond et des algorithmes propriétaires pour proposer des solutions logistiques intelligentes aux clients. Locus permet d'assurer plus de deux millions de livraisons par jour en Asie du Sud-Est, dans le sous-continent indien, en Europe et en Amérique du Nord. Rendez-vous sur le site de Locus pour en savoir plus.

Contact pour les médias :

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg

SOURCE Locus