Locus levanta US$ 50 milhões em financiamento da Série C liderado pela GIC com participação da Qualcomm Ventures e de investidores atuais

SÃO FRANCISCO, 2 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Locus, uma plataforma pronta para o futuro que automatiza decisões da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que levantou US$ 50 milhões em um financiamento da Série C liderado pela GIC, fundo soberano de Singapura, com participação da Qualcomm Ventures LLC e dos investidores atuais Tiger Global e Falcon Edge. Os notáveis investidores anjo Amrish Rau, CEO da Pine Labs; Kunal Shah, CEO da Cred; Raju Reddy, fundador da Sierra Atlantic; e Deb Deep Sengupta, ex-presidente e diretor administrativo da SAP South Asia, também participaram da rodada.

A Locus utilizará os fundos, principalmente, para melhorar o alcance geográfico e formar sua equipe de pesquisa e desenvolvimento para ampliar a linha de produtos.

"Qualidade e 'capital paciente' permitem que nos concentremos em P&D pioneiros, ajudando-nos a oferecer a nossos clientes um valor excepcional de longo prazo, além de outras melhorias. Recrutaremos mais PhDs para nossa equipe de ciência de dados e buscaremos dobrar nossas patentes até 2022", disse Nishith Rastogi, CEO da Locus.

A Locus utiliza aprendizado de máquina profundo e algoritmos exclusivos para oferecer aos clientes soluções inteligentes de cadeia de suprimentos. As soluções escalonáveis da empresa resultaram em uma economia de mais de US$ 150 milhões em custos de logística, 70 milhões de reduções de quilômetros em distância percorrida e mais de 17 milhões de kg em emissões de gases de efeito estufa para clientes em setores como comércio eletrônico, varejo, supermercado eletrônico, bens de consumo embalados/bens de grande consumo, serviços domésticos, entregas em domicílio, fornecedores terceiros de logística, transporte e distribuição de B2B.

A Locus trabalha com clientes importantes na América do Norte, sudeste Asiático, Europa e subcontinente indiano. Possui escritórios nos EUA, Reino Unido, Índia, Singapura, Indonésia, Vietnã e Alemanha.

A Locus teve uma grande expansão nas Américas, reforçando sua liderança com veteranos do setor como Walter Heil, vice-presidente sênior de negócios (Américas), e Michael D. Parmett, vice-presidente de sucesso do cliente. Anteriormente, Heil trabalhou na Project44 e na BluJay, enquanto Parmett fazia parte da 3GTMS e da Manhattan Associates.

"Nesta oportunidade, gostaria de agradecer todos nossos clientes por confiar em nós e ser nossos parceiros em inovação. Temos imenso prazer em saber que adicionamos valor a sua cadeia de suprimentos e operações logísticas. Agora, buscamos dar suporte a nossos clientes com uma presença global. Além dos locais em que já estamos presentes, também estamos investindo fortemente na América Latina e construindo de forma agressiva nossa presença lá", acrescentou Rastogi. "Também gostaria de agradecer à equipe da Locus pelos esforços que realizam no cotidiano. Espero que possamos mostrar nossa gratidão criando riqueza substancial para todos os seus esforços."

"O pacote de produtos inteligentes da Locus está otimizando as eficiências da cadeia de suprimentos utilizando aprendizado de máquina para oferecer rastreamento em tempo real e dados para cumprimento da última milha", disse Varsha Tagare, diretor sênior da Qualcomm Technologies, Inc., e diretor administrativo da Qualcomm Ventures. "Estamos empolgados em investir na Locus para habilitar a logística como um serviço e apoiar sua trajetória para se tornar um líder global em automação da última milha."

A empresa já havia levantado US$ 30 milhões em várias rodadas.

Sobre a Locus:

A Locus é uma plataforma de tecnologia que utiliza aprendizado de máquina e algoritmos exclusivos para automatizar decisões complexas da cadeia de suprimentos. Suas soluções inteligentes para a cadeia de suprimentos oferecem visibilidade total e permitem que as empresas melhorem sua eficiência operacional, baixando custos, simplificando a experiência do cliente e reduzindo o impacto ambiental.

Entre as soluções escaláveis da Locus estão a otimização de rotas, rastreamento e análise em tempo real, otimização do ritmo das vendas, planejamento de território, alocação de veículos e projeto de rede. Nossa plataforma pronta para o futuro resultou em uma economia de mais de US$ 150 milhões em custos de logística, 70 milhões de reduções de quilômetros em distância percorrida e mais de 17 milhões de kg de redução nas emissões de gases de efeito estufa para clientes como Nestlé, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, The Tata Group e muitos outros.

A empresa é responsável por entregas na América do Norte, Europa, sudeste da Ásia, Oriente Médio, Austrália/Nova Zelândia e no subcontinente indiano. Acesse www.locus.sh para saber mais ou siga-nos no LinkedIn!

Sobre a GIC:

A GIC é uma empresa líder global em investimentos fundada em 1981 para gerenciar as reservas estrangeiras de Singapura e garantir o futuro financeiro de Singapura. Uma investidora de valor de longo prazo disciplinada, a GIC está posicionada de forma única para investimentos em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo o setor imobiliário, capital privado, ações e renda fixa. A GIC tem investimentos em mais de 40 países e vem investindo em mercados emergentes há mais de duas décadas. Com sede em Singapura, a GIC emprega mais de 1.700 pessoas em dez escritórios localizados em importantes cidades financeiras do mundo todo.

Para mais informações sobre a GIC, acesse www.gic.com.sg ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Qualcomm Ventures:

A Qualcomm Ventures, que atua por meio da Qualcomm Ventures LLC ou suas entidades afiliadas, desde 2000, vem fazendo investimentos estratégicos em empresas de tecnologia que têm o potencial de transformar drasticamente nosso mundo. Como uma investidora global, buscamos ajudar os empreendedores a construir empresas revolucionárias que remodelam o mundo ao nosso redor. Para mais informações, acesse: www.qualcommventures.com.

