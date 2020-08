Locus nomeada como fornecedora de amostra no Hype Cycle do Setor de Transportes 2020 do Gartner

SAN FRANCISCO, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Locus, companhia global de software como serviço (SaaS) na modalidade de empresa a empresa (B2B) que automatiza decisões humanas em logística, anunciou hoje que foi identificada no "Hype Cycle do Setor de Transportes 2020"1 do Gartner como fornecedora de amostra dentro da categoria "Soluções de Entrega de Última Milha". O Gartner é um grupo líder em pesquisa e consultoria.

"Essas soluções são adaptações de roteamento e agendamento tradicionais, nas quais uma rota poderia ser replanejada e um despachante controlaria o processo", declarou o Gartner no relatório da pesquisa. "Muitas dessas soluções utilizam inteligência artificial e aprendizagem de máquina para acelerar o processo de otimização e prever ocorrências e impactos com base em informações em tempo real."

A plataforma Locus utiliza aprendizagem profunda de máquina e algoritmos proprietários para oferecer soluções logísticas inteligentes, como otimização de rotas, rastreamento em tempo real, insights e análises, otimização de territórios, gerenciamento eficiente de armazéns, e alocação e utilização de veículos. A Locus também ajuda as empresas a otimizarem a rede de abastecimento de ponta a ponta com a sua oferta de consultoria estratégica.

A Locus trabalha atualmente com grandes clientes em todo o Sudeste Asiático, América do Norte, Europa e Índia. Tem escritórios nos EUA, Índia, Indonésia e Vietnã. A alta diretoria da empresa conta com executivos da Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google e BlueDart (uma empresa DHL), e cientistas de dados com doutorado na Universidade Carnegie Mellon e na Universidade de Illinois, entre outras.

"A pandemia da Covid-19 tornou a logística da última milha ainda mais importante", disse Nishith Rastogi, CEO da Locus. "Com o aumento das expectativas dos clientes, a tecnologia de entrega da última milha se tornará ainda mais essencial para o sucesso das empresas e, na verdade, funcionará como um diferencial-chave entre as marcas. Estamos realmente felizes pela nomeação como fornecedora de amostra no Hype Cycle do Setor de Transportes 2020 da Gartner, e por ver as soluções de entrega de última milha receberem uma classificação de alto benefício."

A Locus também foi recentemente identificada como fornecedora representativa no relatório do Gartner intitulado "Guia de Mercado para Roteamento e Agendamento de Veículos".2

Até o momento, a empresa já arrecadou US$ 29 milhões de investidores de nível 1, como Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners e growX ventures, entre outros.

Os assinantes do Gartner podem fazer login para ler a pesquisa completa no site.

1 Gartner, "Hype Cycle for Transportation Industry, 2020", Ivar Berntz, Venecia Liu, Thierry Kuperman Le Bihan, Pedro Pacheco, 13 de agosto de 2020.

2 Gartner, "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling", Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23 de junho de 2020.

Isenção de responsabilidade do Gartner

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Locus

A Locus é uma plataforma de tecnologia profunda que automatiza decisões humanas na cadeia de abastecimento, a fim de proporcionar eficiência, transparência e consistência em operações logísticas.

A plataforma utiliza aprendizagem profunda de máquina e algoritmos proprietários para oferecer soluções logísticas inteligentes, como otimização de rotas, rastreamento em tempo real, insights e análises, otimização de território, gerenciamento eficiente de armazéns, e alocação e utilização de veículos. A Locus viabiliza mais de dois milhões de entregas diárias em todo o Sudeste Asiático, Subcontinente Indiano, Europa e América do Norte. Visite o nosso site para saber mais!

Contato com a imprensa: entre em contato com [email protected]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg

FONTE Locus

SOURCE Locus