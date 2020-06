Locus nommée fournisseur représentatif dans le Guide du marché du routage et de l'ordonnancement des véhicules de Gartner

- La société reconnue fournisseur représentatif dans le rapport 2020

WILMINGTON, Delaware, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- Locus, une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) s'adressant aux entreprises (B2B) et automatisant les décisions humaines dans le cadre de la chaîne logistique, a annoncé aujourd'hui être nommée fournisseur représentatif dans le rapport Gartner Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling (Guide du marché du routage et de l'ordonnancement des véhicules)1. Gartner est un cabinet d'analyse et de conseil de premier plan.

Le rapport donne un aperçu du marché du routage et de l'ordonnancement des véhicules et dresse la liste des prestataires. « Les applications de routage et d'ordonnancement des véhicules évoluent vers des solutions où l'algorithme de routage devient presque une caractéristique secondaire. L'accent est mis de façon croissante sur les nouvelles technologies, comme l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, et sur des fonctions comme l'exécution du dernier kilomètre et l'expérience client », indique le rapport.

La plateforme Locus utilise l'apprentissage machine profond et des algorithmes propriétaires pour proposer des solutions logistiques intelligentes comme l'optimisation des trajets, le suivi, l'observation et l'analyse en temps réel, l'optimisation du rythme, la gestion efficiente des entrepôts, l'attribution et l'utilisation des véhicules. Locus aide également les entreprises à optimiser leur réseau de chaîne logistique de bout en bout grâce à son offre de conseil stratégique.

Locus collabore actuellement avec des clients de premier plan en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. La société dispose de bureaux aux États-Unis, en Inde, en Indonésie et au Viêt Nam. La direction de l'entreprise est composée de cadres d'Amazon Web Services (AWS), de Barclays Capital, de Google et de BlueDart (une société appartenant à DHL), ainsi que de spécialistes des données titulaires de doctorats de l'Université Carnegie-Mellon et de l'Université de l'Illinois, entre autres.

Nishith Rastogi, le PDG de Locus, a déclaré : « Nous pensons que le fait d'avoir été nommés fournisseur représentatif par le Guide du marché du routage et de l'ordonnancement des véhicules renforce la valeur que nous créons à nos clients. Les chaînes logistiques gagnent chaque jour en complexité. En outre, la COVID-19 a rendu la vie plus rude et a mis en évidence l'absence de collaboration, de coordination et de visibilité dans la chaîne logistique. Les solutions de Locus contribuent à rationaliser les activités de la chaîne logistique, la plaçant ainsi au premier plan des entreprises. »

Locus a atteint un pic de plus de deux millions de commandes traitées en une journée (200 000 commandes par heure). Les solutions de la société sont désormais éprouvées sur plus de 500 millions de livraisons de commandes et ses activités se sont étendues à plus de 1 000 villes du monde.

La société a jusqu'à présent levé 29 millions d'USD auprès d'investisseurs de premier plan, dont Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners et growX ventures.

Les abonnés de Gartner peuvent se connecter pour consulter l'étude complète sur le site Web.

1 Gartner, Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling , Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23 juin 2020.

Avertissement de Gartner

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de n'opter que pour les fournisseurs qui figurent en bonne place dans les classements ou qui jouissent de toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner renferment des avis de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou tacite, s'agissant de ses recherches, y compris toute garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Locus :

Locus est une plateforme de technologie de rupture automatisant les décisions humaines prises dans le cadre de la chaîne logistique pour assurer l'efficacité, la transparence et la cohérence des activités logistiques.

Locus a recours à l'apprentissage automatique profond et à des algorithmes propriétaires pour proposer des solutions logistiques intelligentes telles que l'optimisation des trajets, le suivi, l'observation et l'analyse en temps réel, l'optimisation du rythme, la gestion efficiente des entrepôts ou encore l'attribution et l'utilisation des véhicules. Locus assure plus de deux millions de livraisons par jour en Asie du Sud-Est, dans le sous-continent indien, en Europe et en Amérique du Nord. Rendez-vous sur www.locus.sh pour en savoir plus.

Contact médias :

Veuillez vous adresser à - [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg

SOURCE Locus