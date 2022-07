Locus remporte le prix IFOY 2022 pour le lancement de la meilleure solution de robot mobile autonome

Le robot mobile autonome collaboratif de Locus est salué pour son haut degré d'innovation et sa grande pertinence sur le marché pour répondre à la demande de solutions d'automatisation robotique à haute productivité et rentables.

WILMINGTON, Mass., 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader des robots mobiles autonomes (RMA) pour les entrepôts d'exécution, a remporté le prix IFOY 2022 pour sa solution de robot mobile autonome dans la catégorie des véhicules guidés automatisés (VGA/RMA) à la suite d'un audit complet en trois étapes qui s'est déroulé sur une période de 5 jours.

« Locus Robotics est honorée d'avoir été choisie comme lauréate du prix IFOY 2022 », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Le processus rigoureux de test et d'évaluation d'IFOY et le prestige du prix lui-même, valident l'innovation et l'exhaustivité de la solution Locus pour fournir des solutions d'automatisation éprouvées et rentables à nos clients du monde entier. »

Les prix IFOY, qui en sont à leur dixième édition, sont considérés comme le premier prix de l'industrie qui récompense les meilleurs produits et solutions intralogistiques de l'année pour leurs réalisations techniques et stratégiques exceptionnelles. Au total, 14 produits de 12 entreprises ont été testés et évalués au cours des éprouvantes journées de test d'IFOY, qui se sont tenues en mars au centre d'exposition Messe Dortmund.

« Les 10 ans du prix IFOY sont synonymes de 10 ans d'innovations exceptionnelles », a souligné la présidente du jury, Anita Würmser. « En 2022, les finalistes ont une fois de plus présenté des produits de pointe qui façonneront l'avenir de l'intralogistique sur le long terme. »

« Le prix IFOY représente le meilleur des technologies logistiques les plus innovantes au monde », a déclaré Denis Niezgoda, vice-président, Europe, Moyen-Orient et Afrique & Asie Pacifique chez Locus Robotics. « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés pour ce prix prestigieux et d'avoir concouru aux côtés d'un groupe de nominés aussi innovants. »

Tous les finalistes ont participé à un audit standardisé, approfondi et en trois étapes qui a débuté le 18 mars à Dortmund, en Allemagne. Le jury d'IFOY était composé de 26 journalistes professionnels de renommée internationale et de grands médias spécialisés en logistique représentant plus de 21 pays. Les juges ont évalué chaque finaliste dans une série de catégories clés, notamment la valeur de l'innovation, la technologie, l'ergonomie et la manutention, la sécurité, la possibilité de commercialisation, le design, les avantages pour le client, la rentabilité et la durabilité. En outre, pour la troisième année consécutive, de nombreux acheteurs potentiels étaient également présents sur place à l'occasion du Test Camp Intralogistics.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes puissants et intelligents qui fonctionnent en collaboration avec des travailleurs humains pour améliorer considérablement la productivité de la manutention des pièces de 2 à 3 fois, avec moins de travail par rapport aux systèmes traditionnels de manutention des pièces. Locus aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à répondre efficacement, et à dépasser, les exigences de plus en plus complexes et rigoureuses des environnements de traitement des commandes. S'intégrant facilement aux infrastructures d'entrepôt existantes sans perturber les flux de travail, Locus transforme la productivité sans transformer l'entrepôt.

La présence européenne de Locus est centralisée à Amsterdam pour mieux servir la région européenne. En 2021, Locus Robotics a rejoint le classement Inc. 500, se classant au rang 428. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.locusrobotics.com.

À propos du Prix IFOY

L'International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY AWARD) récompense les meilleurs produits et solutions de systèmes intralogistiques de l'année. L'objectif de l'organisation est de documenter la capacité de performance et l'esprit d'innovation de l'intralogistique, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et à améliorer le profil de l'ensemble du secteur dans la sphère publique. Les lauréats du Prix IFOY sont sélectionnés une fois par an par un jury indépendant composé de journalistes spécialisés internationaux. Le sponsor est l'Association du secteur de la manutention et de l'intralogistique VDMA (VDMA Materials Handling and Intralogistics Sector Association). Les partenaires sont la Messe Dortmund et le premier fabricant mondial d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, Cascade. Le partenaire d'IFOY pour les palettes est CHEP, le leader mondial du marché de la mutualisation des palettes. Le partenaire immobilier logistique est GARBE. Le siège de l'organisation IFOY se trouve à Ismaning, près de Munich. Le Prix IFOY est placé sous le patronage du ministère fédéral des affaires économiques et de l'énergie de la République fédérale d'Allemagne.

