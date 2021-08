Locus Robotics atinge marco de meio bilhão de unidades recolhidas

WILMINGTON, Massachusetts, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Locus Robotics (www.locusrobotics.com), líder de mercado em robôs móveis autônomos (AMR, na sigla em inglês) para armazéns de processamento, anunciou hoje que ultrapassou o marco de meio bilhão de unidades recolhidas. Esta nova conquista foi alcançada apenas 94 dias após a Locus ter alcançado seu nível de 400 milhões.

"Atingir nosso marco de meio bilhão de unidades recolhidas ressalta rapidamente o valor comercial decisivo que a tecnologia comprovada da Locus proporciona a nossos clientes do mundo todo, já que eles enfrentam volumes imensos de pedidos e disponibilidade limitada de mão de obra", disse Rick Faulk, CEO da Locus Robotics." À medida que os volumes de comércio eletrônico aumentam, o ritmo de picking com os LocusBots também está aumentando exponencialmente. Levou 1.542 dias para a Locus atingir seu primeiro marco de 100 milhões, enquanto os 100 milhões de unidades recolhidas mais recentes levaram apenas 94 dias. A Locus tem orgulho de ter ajudado nossos clientes a enfrentar este desafio de forma eficiente e, ao mesmo tempo, posicioná-los para o sucesso hoje e para um crescimento de fácil escalabilidade no futuro."

A 500 milionésima unidade foi recolhida em um centro de processamento da VF Corporation em Praga, na República Tcheca, e o item recolhido foi um par de tênis Vans Old Skool.

À medida que mais compradores continuam a comprar on-line e as empresas se preparam para o que provavelmente será uma temporada de férias recorde, varejistas e operadores de armazéns de processamento estão recorrendo a AMRs para atender à crescente demanda e mitigar a escassez de mão de obra, a fim de evitar o risco de perder clientes valiosos.

"A cadeia de suprimentos da DHL está empenhada em oferecer a nossos clientes tecnologias inovadoras e que melhoram a produtividade, com parceiros como a Locus, para que eles tenham a capacidade e a flexibilidade de capitalizar novas oportunidades no mercado", disse Adrian Kumar, vice-presidente de ciências de operações globais da cadeia de suprimentos da DHL. "Parabenizamos a Locus por esta conquista importante e esperamos continuar a trabalhar com a Locus para impulsionar a produtividade, apoiar o crescimento da capacidade e oferecer melhorias contínuas nas cadeias de suprimentos de nossos clientes."

Os LocusBots já percorreram quase cinco milhões de quilômetros nos armazéns dos clientes, o equivalente a mais de 120 voltas ao redor da Terra.

"A inovação e um impulso incessante para o sucesso do cliente foram, sem dúvida, os impulsionadores desta conquista", disse John Santagate, vice-presidente de robótica da cadeia de suprimentos da Körber. "Quinhentos milhões de unidades recolhidas por LocusBots é um marco e tanto. Parabéns à equipe da Locus e que venham os próximos 500 milhões."

A solução de processamento de robótica líder do setor da Locus Robotics permite que marcas, varejistas e operadores de logística de terceiros (3PL) atendam facilmente a volumes de pedidos mais altos e aumentem a demanda dos consumidores por comércio eletrônico, varejo, omnicanal e processamento de pedidos de fabricação. Clientes globais como CEVA, DHL, Boots UK, GEODIS, Whiplash, Saddle Creek, Quiet 3PF, Radial e outros estão duplicando ou triplicando sua produtividade de processamento, ao mesmo tempo que reduzem os custos de recrutamento, treinamento e retenção de mão de obra.

A solução revolucionária e com múltiplos robôs da Locus Robotics incorpora robôs móveis autônomos potentes e inteligentes que operam de forma colaborativa com os trabalhadores humanos para melhorar imensamente a produtividade do manuseio de peças de duas a três vezes, com menos mão de obra do que os sistemas de picking tradicionais. Esta solução premiada ajuda varejistas, 3PLs e armazéns especializados a atender e superar com eficiência os requisitos cada vez mais complexos e exigentes dos ambientes de processamento. Os LocusBots podem ser facilmente integrados a infraestruturas de armazém existentes e a novos armazéns sem interromper os fluxos de trabalho, a fim de transformar a produtividade instantaneamente sem transformar o armazém. Para mais informações, acesse www.locusrobotics.com .

