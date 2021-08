Locus Robotics franchit la barre du demi-milliard d'unités prélevées

Le leader de la robotique d'entrepôt franchit une étape importante en 94 jours seulement

WILMINGTON, Massachusetts, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Locus Robotics ( www.locusrobotics.com ), le leader du marché des robots autonomes mobiles (AMR) pour les entrepôts, a annoncé aujourd'hui qu'il avait dépassé le cap du demi-milliard d'unités prélevées. Ce palier a été atteint 94 jours seulement après que Locus a atteint le niveau de 400 millions.

« Atteindre aussi rapidement le cap du demi-milliard de prélèvements souligne la valeur commerciale essentielle que la technologie éprouvée de Locus apporte à nos clients du monde entier, face à l'explosion des volumes de commandes et à la disponibilité limitée de la main-d'œuvre », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « À mesure que les volumes de commerce électronique augmentent, le rythme des prélèvements de LocusBots augmente également de manière exponentielle. Pour Locus, le premier cap des 100 millions a pris 1 542 jours, tandis que le plus récent cap des 100 millions n'a pris que 94 jours. Locus est fière d'avoir aidé ses clients à relever efficacement ce défi tout en les positionnant pour réussir aujourd'hui et pour une se développer facilement à l'avenir. »

Le 500 millionième prélèvement a été effectué dans un centre de distribution de VF Corporation à Prague, en République tchèque, et l'article prélevé était une paire de chaussures Vans Old Skool.

Alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne et que les entreprises se préparent à une saison des fêtes qui devrait battre tous les records, les détaillants et les exploitants d'entrepôts se tournent vers les AMR pour répondre à la demande croissante et atténuer les pénuries de main-d'œuvre afin d'éviter le risque de perdre de précieux clients.

« DHL Supply Chain s'engage à offrir à ses clients des technologies innovantes et qui améliorent la productivité, avec des partenaires comme Locus, afin qu'ils aient la capacité et la flexibilité nécessaires pour tirer parti des nouvelles opportunités du marché » a déclaré Adrian Kumar, vice-président, Global Operations Science, DHL Supply Chain. « Nous félicitons Locus pour cette réussite capitale et nous sommes impatients de continuer à travailler avec Locus pour stimuler la productivité, soutenir la croissance des capacités et apporter une amélioration continue au sein des chaînes d'approvisionnement de nos clients. »

Les robots LocusBots ont maintenant parcouru plus de 3 millions de kilomètres dans les entrepôts des clients, soit l'équivalent de plus de 120 fois le tour de la Terre.

« L'innovation et une volonté inébranlable d'assurer la réussite des clients ont sans aucun doute été les moteurs de cette réussite », déclare John Santagate, vice-président de la robotique chez Körber Supply Chain. « 500 millions de prélèvements traités par LocusBots, c'est une étape importante. Félicitations à l'équipe de Locus. En route pour les prochains 500 millions. »

La solution de robotique de Locus Robotics, leader du secteur, permet aux marques, aux détaillants et aux opérateurs de logistique tierce partie (3PL) de répondre facilement à des volumes de commandes plus importants et à la demande croissante des consommateurs pour le commerce électronique, la vente au détail, le commerce omnicanal et de fabrication. Des clients internationaux, dont CEVA, DHL, Boots UK, GEODIS, Whiplash, Saddle Creek, Quiet 3PF, Radial et d'autres, doublent ou triplent leur productivité en matière de commandes tout en réduisant les coûts de recrutement, de formation et de rétention de la main-d'œuvre.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes, puissants et intelligents, qui fonctionnent en collaboration avec des humains pour doubler voire tripler la productivité de la manutention des pièces, avec moins de travail que les systèmes de prélèvement traditionnels. Cette solution primée aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à satisfaire et à dépasser efficacement les exigences de plus en plus complexes des environnements de traitement des commandes. Les robots LocusBots peuvent être facilement intégrés aux infrastructures d'entrepôts existantes et aux nouveaux entrepôts sans perturber les flux de travail, afin de transformer instantanément la productivité sans transformer l'entrepôt. Pour plus d'informations, consultez le site www.locusrobotics.com .

SOURCE Locus Robotics