Locus Robotics franchit la barre du milliard d'unités prélevées

Le leader en matière de robots d'entrepôt est le premier à franchir cette étape importante dans ce secteur

WILMINGTON, Massachusetts, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Locus Robotics ( www.locusrobotics.com ), le leader du marché des robots autonomes mobiles (AMR) pour les entrepôts, a annoncé aujourd'hui qu'il avait dépassé le cap du milliard d'unités prélevées. Ce nouveau palier a été atteint 59 jours seulement après que Locus a enregistré 900 millions d'unités prélevées.

« Atteindre le cap du milliard de prélèvements souligne la valeur commerciale essentielle que la technologie éprouvée de Locus apporte à nos clients du monde entier, chaque jour », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Le besoin d'une automatisation robotique rentable est indispensable face à l'augmentation continue des volumes du commerce électronique et à la persistance de la pénurie de main-d'œuvre. Locus est fière d'aider ses clients à relever efficacement ce défi grâce à des solutions d'automatisation solides et à l'échelle de l'entreprise qui les positionnent pour réussir aujourd'hui et à l'avenir. »

Il a fallu à Locus 1 542 jours pour prélever ses 100 premiers millions d'unités et seulement 59 jours pour les 100 derniers millions de prélèvements. Les robots LocusBots ont maintenant plus de 28 millions de kilomètres dans les entrepôts des clients, soit l'équivalent de plus de 670 fois le tour de la Terre ou de 35 fois le tour de la Lune.

La solution Locus a été déployée sur plus de 200 sites dans le monde, avec jusqu'à 500 robots LocusBots par site. Les déploiements de Locus comprennent des sites à grande échelle, qu'il s'agisse de sites vierges ou de friches industrielles, ainsi que des installations en mezzanine à plusieurs niveaux.

Le milliardième prélèvement a été effectué dans un entrepôt d'un grand détaillant de produits de rénovation domiciliaire en Floride, et l'article choisi était un kit d'outils rotatifs sans fil. Ce prélèvement a été effectué quelques millisecondes seulement avant deux autres prélèvements : une bougie parfumée dans un entrepôt de produits ménagers de l'Ohio et une veste de course d'une grande marque mondiale de chaussures de sport en Pennsylvanie. La succession rapide de ces trois prélèvements souligne le grand nombre de commandes traitées sur les sites déployés par Locus dans le monde entier.

« Cette dernière étape démontre l'incroyable croissance de Locus Robotics et de l'industrie de l'AMR, et prouve également que les détaillants et les entreprises de logistique peuvent compter sur la technologie de prélèvement robotisé », a déclaré Ash Sharma, directeur de recherche principal chez Interact Analysis. « Un milliard de prélèvements est une étape incroyable et témoigne de l'innovation et de la vision de Locus Robotics au cours des dernières années. »

Alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne et que les entreprises se préparent à une autre saison des fêtes qui devrait battre tous les records, les détaillants et les exploitants d'entrepôts se tournent de plus en plus vers les AMR pour répondre à la demande croissante et atténuer les pénuries de main-d'œuvre afin d'éviter le risque de perdre de précieux clients.

La solution de robotique de Locus Robotics, leader du secteur, permet aux marques, aux détaillants et aux opérateurs de logistique tierce partie (3PL) de répondre facilement à des volumes de commandes plus importants et à la demande croissante des consommateurs pour le commerce électronique, la vente au détail, le commerce omnicanal et de fabrication. Locus aide ses clients internationaux, dont CEVA, DHL, Boots UK, GEODIS, Whiplash, Saddle Creek, Quiet 3PF, Radial et d'autres, à doubler ou tripler leur productivité en matière de commandes, en réduisant les coûts de recrutement, de formation et de rétention de la main-d'œuvre et en améliorant l'ergonomie du lieu de travail.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes, puissants et intelligents, qui fonctionnent en collaboration avec des humains pour doubler voire tripler la productivité de la manutention des pièces, avec moins de travail que les systèmes de prélèvement traditionnels. Cette solution primée aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à satisfaire et à dépasser efficacement les exigences de plus en plus complexes des environnements de traitement des commandes. Les robots LocusBots peuvent être facilement intégrés aux infrastructures d'entrepôts existantes et aux nouveaux entrepôts sans perturber les flux de travail, afin de transformer instantanément la productivité sans transformer l'entrepôt. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

