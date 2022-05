Locus Robotics, indicada para o IFOY, continua sua bem-sucedida expansão e apresenta novos AMR em sua plataforma de execução de armazéns inteligentes para a otimização de ponta a ponta

A linha de produtos ampliada adiciona capacidade de carga útil mais pesada para abordar novos casos de uso com uma integração flexível e coordenada por vários robôs com um rápido retorno de investimento.

AMSTERDÃ, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Locus Robotics, líder em robôs móveis autônomos (AMR) para armazéns de atendimento e a indicada ao IFOY de 2022, anunciou sua linha ampliada de AMR para armazéns. Esses novos fatores de forma se unem ao robô Locus Origin para formar uma família completa de AMR que atendem a uma ampla gama de casos de uso de armazéns, desde comércio eletrônico, separação de caixas e paletes até cenários que exigem cargas úteis maiores e mais pesadas para dar suporte a toda a gama de necessidades de movimento de produtos nos armazéns de atendimento e distribuição atuais.

"Os novos LocusBots nos permitem ajudar ainda mais nossos clientes a aliviar os desafios laborais significativos e obter uma produtividade ideal utilizando o robô adequado para o trabalho", disse Rick Faulk, CEO da Locus Robotics. "A Locus continua a ser líder comprovada no desenvolvimento de tecnologias de AMRs altamente produtivas e inovadoras que resolvem com eficiência as necessidades de nossos clientes para a otimização total do armazém, além de oferecer um rápido time to value."

Os LocusBots estão totalmente integrados dentro da LocusOne, a plataforma inteligente de orquestração de armazéns com múltiplos robôs que oferece uma produtividade e otimização de custos previsíveis, eficientes e escaláveis para toda a movimentação de produtos dentro das quatro paredes do armazém. A plataforma centraliza e coordena perfeitamente uma frota dinâmica de múltiplos robôs, ao mesmo tempo em que oferece inteligência empresarial e relatórios detalhados, com visão de futuro e processáveis para uma gestão e planejamento eficazes.

Todos os LocusBots estarão disponíveis por meio do modelo de preços "Robots-as-a-Service" (RaaS) com tudo incluído da empresa e poderão ser adicionados a fluxos de trabalho já existentes e novos, permitindo que as operações escalem dinamicamente e se adaptem às mudanças nas demandas do mercado.

"A ampliação da linha de produtos consolida a posição da Locus como líder internacional do setor de AMRs para a automação e digitalização de armazéns e de centros de distribuição e atendimento", disse Denis Niezgoda, vice-presidente da empresa na Europa. "À medida que os operadores trabalham para atender aos crescentes volumes de pedidos, à escassez de mão de obra e às crescentes expectativas dos consumidores, os AMRs da Locus são capazes de oferecer o robô adequado para o trabalho para satisfazer as demandas atuais e futuras do mercado."

Para mais informações, acesse http://www.locusrobotics.com.

Sobre a Locus Robotics

A solução revolucionária e com múltiplos robôs da Locus Robotics incorpora robôs móveis autônomos potentes e inteligentes que operam de forma colaborativa com os trabalhadores humanos para melhorar drasticamente a produtividade do manuseio de peças de duas a três vezes, com menos mão de obra em comparação com os sistemas tradicionais de manipulação de peças. Esta solução premiada ajuda os varejistas, 3PLs e armazéns especializados a cumprir e superar com eficiência os requisitos cada vez mais complexos e exigentes dos ambientes de distribuição, integrando-se facilmente nas infraestruturas de armazém existentes e na novas construções sem interromper os fluxos de trabalho. Com sede em Wilmington, Massachusetts (EUA), e Amsterdã, a Locus Robotics é membro da lista Inc. 500. Para mais informações, acesse www.locusrobotics.com.

