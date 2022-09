Locus Robotics ultrapassa o marco de um bilhão de unidades recolhidas

Primeira líder em robótica de armazéns a alcançar este marco do setor

WILMINGTON, Massachusetts, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Locus Robotics (www.locusrobotics.com), líder de mercado em robôs móveis autônomos (AMR, na sigla em inglês) para armazéns de processamento, anunciou hoje que ultrapassou o marco de Um Bilhão de unidades recolhidas. Essa nova conquista foi alcançada apenas 59 dias após a Locus ter registrado 900 milhões de unidades recolhidas.

"Atingir nosso marco de Um Bilhão de unidades recolhidas ressalta rapidamente o valor comercial decisivo que a tecnologia comprovada da Locus proporciona a nossos clientes do mundo todo, todos os dias, disse Rick Faulk, CEO da Locus Robotics." "A necessidade de automação robótica com boa relação custo-benefício é uma necessidade, à medida que os volumes de comércio eletrônico continuam a aumentar e a escassez de mão de obra persiste. A Locus tem orgulho de ajudar nossos clientes a enfrentar com eficiência este desafio com soluções robustas de automação em escala empresarial que os posicionam para o sucesso hoje e no futuro."

A Locus levou 1.542 dias para recolher seus primeiros 100 milhões de unidades e apenas 59 dias para recolher os últimos 100 milhões. Os LocusBots já percorreram quase dezessete milhões de quilômetros nos armazéns dos clientes, o equivalente a mais de 670 voltas ao redor da Terra ou 35 voltas completas ao redor da Lua.

A solução Locus foi implementada em mais de 200 locais em todo o mundo, com até 500 LocusBots por unidade. As implementações da Locus incluem sites greenfield e brownfield em larga escala e instalações mezzanine de vários níveis.

A bilionésima unidade foi recolhida em um importante armazém de varejistas de reforma residencial na Flórida, e o item recolhido foi um kit de ferramentas rotativas sem fio. O marco foi feito apenas milissegundos antes de duas outras recolhas: uma vela perfumada de um armazém de artigos para casa em Ohio, e uma jaqueta de corrida de uma grande marca global de artigos e calçados esportivos na Pensilvânia. A rápida sucessão das três recolhas destaca o alto volume de processamento de pedidos que está sendo realizado em locais implementados em todo o mundo.

"Este último marco demonstra o incrível crescimento que a Locus Robotics e o setor de AMR alcançaram, bem como comprova a viabilidade dos varejistas e empresas de logística em confiar na tecnologia de escolha robótica", disse Ash Sharma, diretor sênior de pesquisa da InterAction Analysis. "Um bilhão de recolhas é um marco incrível e é prova da inovação e visão da Locus Robotics nos últimos anos."

À medida que mais compradores continuam a adquirir produtos on-line e as empresas se preparam para o que provavelmente será mais uma temporada de férias recorde, varejistas e operadores de armazéns de processamento estão cada vez mais recorrendo a AMRs para atender à crescente demanda e mitigar a escassez de mão de obra, a fim de evitar o risco de perder clientes valiosos.

A solução de processamento de robótica líder do setor da Locus Robotics permite que marcas, varejistas e operadores de logística de terceiros (3PL) atendam facilmente a volumes de pedidos mais altos e aumentem a demanda dos consumidores por comércio eletrônico, varejo, omnicanal e processamento de pedidos de fabricação. A Locus ajuda os clientes globais, como CEVA, DHL, Boots UK, GEODIS, Whiplash, Saddle Creek, Quiet 3PF, Radial e outros, a duplicar ou triplicar sua produtividade de processamento, ao mesmo tempo que reduzem os custos de recrutamento, treinamento e retenção de mão de obra e melhora a ergonomia no local de trabalho.

Sobre a Locus Robotics

A solução revolucionária e com múltiplos robôs da Locus Robotics incorpora robôs móveis autônomos potentes e inteligentes que operam de forma colaborativa com os trabalhadores humanos para melhorar imensamente a produtividade do manuseio de peças de duas a três vezes, com menos mão de obra do que os sistemas de recolha tradicionais. Esta solução premiada ajuda os varejistas, 3PLs e armazéns especializados a atender e superar com eficiência os requisitos cada vez mais complexos e exigentes dos ambientes de processamento. Os LocusBots podem ser facilmente integrados a infraestruturas de armazém existentes e a novos armazéns sem interromper os fluxos de trabalho, a fim de transformar a produtividade instantaneamente sem transformar o armazém. Para mais informações, acesse www.locusrobotics.com .

