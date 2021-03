Locus s'associe à Lytx pour offrir une logistique futuriste

- Les clients peuvent désormais assurer des opérations de transport durables grâce à la nouvelle génération de technologie de gestion de flotte

SAN FRANCISCO, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- Locus, une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) B2B qui automatise les décisions humaines dans la chaine d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration avec Lytx®, le leader des solutions de télématique vidéo, d'analyse, de sécurité et de productivité pour les flottes commerciales et du secteur public.

Tandis que Lytx fournit des informations de localisation GPS sur les véhicules, Locus utilise ces informations pour préparer l'itinéraire le plus optimisé. En outre, Locus peut utiliser les informations sur les itinéraires et les emplacements prévus pour comparer les performances prévues et réelles, ainsi que les analyses et les aperçus de la puissance. L'offre conjointe de produits de Locus et de Lytx permettra aux gestionnaires de flottes d'optimiser le coût total de possession (TCO) grâce au contrôle de l'économie de carburant, à l'analyse des conducteurs, à la visibilité, à la gestion de la conformité et aux alertes de la maintenance prédictive.

Pour les flottes, cette plateforme de gestion intelligente permettra une meilleure utilisation des actifs, une planification optimisée des itinéraires, une meilleure communication avec les conducteurs et des interactions fluides avec les expéditeurs et les entrepôts, ce qui se traduira par des gains de temps et d'argent pour les gestionnaires de flotte.

« Nous sommes très heureux de nous associer à un partenaire innovant comme Lytx et de mettre notre solution conjointe sur le marché. Ce partenariat offre à nos clients la combinaison parfaite de capacités d'analyse et de routage », a déclaré Krishna Khandelwal, directeur commercial de Locus. « Le routage optimisé réduit à la fois les coûts d'investissement et d'exploitation pour la distribution locale tout en améliorant les niveaux de service et les activités génératrices de revenus.

« De nos jours, de nombreux gestionnaires de flotte exploitent plusieurs technologies et cherchent des moyens de les fusionner afin de gagner du temps et de se concentrer sur ce qui compte le plus », déclare Frank Schneider, directeur des intégrations et des partenariats chez Lytx. « Cette intégration permettra aux clients de Locus et de Lytx d'avoir une vue uniforme de toutes les données dont ils ont besoin à partir des deux systèmes, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en un instant. Les gestionnaires de flotte peuvent suivre leurs véhicules grâce au GPS, obtenir des informations sur les comportements au volant grâce à notre offre exclusive de vidéo, de vision numérique et d'intelligence artificielle (VN+IA), dépêcher les techniciens et orienter les véhicules ».

Locus utilise le machine learning profond et des algorithmes propriétaires pour proposer des solutions logistiques intelligentes aux clients. Travaillant avec des clients de premier plan en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Europe et en Inde, la société a levé 29 millions de dollars en plusieurs cycles auprès d'investisseurs de premier rang.

À propos de Locus :

Locus est une plateforme technologique profonde qui automatise les décisions humaines dans la chaine d'approvisionnement, afin d'assurer l'efficacité, la transparence et la cohérence des opérations logistiques. La plateforme utilise des algorithmes propriétaires et de machine learning profond pour proposer des solutions logistiques intelligentes, telles que l'optimisation des itinéraires, le suivi en temps réel, les informations et les analyses, l'optimisation des temps morts, la gestion efficace des entrepôts ainsi que l'allocation et l'utilisation des véhicules. Locus aide également les entreprises à optimiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec son offre de conseil stratégique. La société assure des livraisons en Asie du Sud-Est, dans le sous-continent indien, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://locus.sh/

À propos de Lytx :

Lytx est l'un des leaders de la télématique vidéo, des solutions d'analyse, de sécurité et de productivité basées sur la vision numérique et l'intelligence artificielle pour les flottes professionnelles, du secteur commercial public et du service itinérant. Nos solutions exploitent la technologie vidéo pour permettre aux conducteurs et aux flottes d'être plus sûrs et plus efficaces, plus productifs et plus rentables, afin qu'ils puissent prospérer dans l'environnement concurrentiel actuel. Nos services et programmes personnalisables concernent la sécurité des conducteurs, la détection des risques, le suivi des flottes, la conformité et la gestion du carburant. En utilisant la plus grande base de données de conduite au monde, ainsi qu'une technologie brevetée de vision numérique et d'intelligence artificielle, nous contribuons à protéger et à connecter des milliers de flottes et plus de 1,3 million de conducteurs dans le monde. Pour plus d'informations sur les systèmes télématiques de Lytx, consultez le site www.lytx.com , @lytx ou cliquez sur Twitter, LinkedIn , notre page Facebook ou notre chaîne YouTube .

