Locus s'intègre à ServiceNow pour offrir des services d'optimisation des itinéraires aux clients

SAN FRANCISCO, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Locus, une plate-forme futuriste qui automatise les décisions relatives à la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui une intégration avec ServiceNow Field Service Management pour permettre des services d'optimisation des itinéraires qui peuvent aider à rationaliser les opérations des agents de service sur le terrain.

Grâce à cette intégration, les clients finaux peuvent désormais choisir leur heure de rendez-vous préférée pour un service dans ServiceNow Field Service Management. L'intégration avec Locus permettra ensuite d'attribuer la tâche au meilleur agent de service sur le terrain disposant des compétences et des outils adéquats pour cette tâche et de déterminer le plan d'acheminement le plus efficace au niveau de la rue pour chaque technicien. Il tient compte des lieux de service, du temps nécessaire pour accomplir la tâche, de la distance entre les différents lieux de service, des conditions de circulation et de nombreux autres facteurs avant d'établir le plan d'acheminement.

Le responsable de la répartition aura une visibilité complète des tâches exécutées sur le terrain. Le système recueille également des données qui peuvent être utilisées pour améliorer la stratégie et prendre des mesures correctives, si nécessaire.

« La gestion moderne des services sur le terrain doit tenir compte des exigences croissantes des clients. Garantir un service de haute qualité chaque jour n'est pas une tâche simple. Qu'il s'agisse de requêtes à la demande, de reprogrammation dynamique ou d'annulation de tâches, les responsables de la répartition doivent tout gérer chaque jour. Cette intégration leur facilitera la vie en leur permettant d'établir des plans de voyage statiques et elle pourra également gérer facilement les demandes à la demande et autres modifications dynamiques en cours de route », a déclaré Krishna Khandelwal, Chief Business Officer, Locus. « Les clients peuvent ainsi augmenter l'utilisation de la main-d'œuvre sur le terrain, réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Pour couronner le tout, les entreprises peuvent désormais utiliser l'analyse pour améliorer leur stratégie, surmonter les goulets d'étranglement et prendre des mesures correctives. »

« Cette intégration avec Locus permettra d'offrir une solution de bout en bout aux clients, ce qui est essentiel à l'heure où les entreprises s'efforcent de se démarquer de la concurrence », a déclaré Nikki Narang, directeur de la gestion des produits, flux de travail des clients, ServiceNow. « Les flux de travail numériques continuent de transformer le service de terrain, en contribuant à garantir que les bons techniciens sont envoyés sur les bons postes pour résoudre rapidement les problèmes, tout en améliorant l'expérience client et en aidant les entreprises à gérer des équipes de service de terrain de plus en plus complexes. »

Locus, qui a récemment levé 50 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C mené par GIC, le fonds souverain de Singapour, avec la participation de Qualcomm Ventures LLC et des investisseurs existants Tiger Global et Falcon Edge, utilise l'apprentissage automatique profond et des algorithmes propriétaires pour offrir des solutions de chaîne d'approvisionnement intelligentes aux clients.

Grâce à ses solutions évolutives, l'entreprise a pu économiser plus de 150 millions de dollars en termes de coûts logistiques, réduire de plus de 70 millions de kilomètres la distance à parcourir et réduire de plus de 17 millions de kilogrammes les émissions de gaz à effet de serre de ses clients dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail, l'épicerie en ligne, les biens de consommation emballés et les biens de consommation courante, les services à domicile, les livraisons à domicile, les services logistiques de tierce partie et la distribution B2B.

À propos de Locus :

Locus est une plateforme technologique qui utilise l'apprentissage automatique et des algorithmes propriétaires pour automatiser les décisions complexes dans la chaîne d'approvisionnement. Ses solutions intelligentes en matière de chaîne d'approvisionnement offrent une visibilité de bout en bout et permettent aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant les coûts, en rationalisant l'expérience client et en réduisant l'impact sur l'environnement.

Les solutions évolutives proposées par Locus comprennent l'optimisation des itinéraires, le suivi et l'analyse en temps réel, l'optimisation du rythme des ventes, la planification du territoire, l'allocation des véhicules et la conception de réseaux. Notre plateforme prête pour l'avenir a permis d'économiser plus de 150 millions de dollars en termes de coûts logistiques, de réduire de plus de 70 millions de kilomètres la distance à parcourir et de réduire de plus de 17 millions de kilogrammes les émissions de gaz à effet de serre chez des clients comme Nestlé, Mondelez, Unilever, BigBasket, Bluedart, Bukalapak, le groupe Tata et bien d'autres.

L'entreprise assure des livraisons en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Australie et Nouvelle-Zélande et dans le sous-continent indien. Visitez Locus pour en savoir plus !

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et d'autres marques ServiceNow sont des marques de commerce et/ou déposées appartenant à ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

