Locus zainwestuje w Europie 2 mln euro w inteligentną i ekologiczną logistykę

- Po osiągnięciu sukcesu w USA, Azji Południowo-Wschodniej i na subkontynencie indyjskim, Locus dąży obecnie do zaoferowania swoich inteligentnych rozwiązań logistycznych klientom w Europie.

SAN FRANCISCO, 7 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Locus, globalna spółka typu B2B Software-as-a-Service (SaaS) automatyzujący ludzkie decyzje w logistyce, ogłosiła inwestycję o wartości 2 mln euro w Europie na rozwój swoich produktów i działalności. Inteligentne rozwiązania logistyczne oferowane przez spółkę pomagają ograniczyć emisję dwutlenku węgla i podnoszą wydajność operacyjną.

Locus wykorzystuje głębokie uczenie maszynowe i własne algorytmy, aby zaoferować inteligentne rozwiązania logistyczne, takie jak optymalizacja trasy, monitorowanie w czasie rzeczywistym, informacje i dane analityczne, optymalizacja obszarów i przydzielanie oraz wykorzystanie pojazdów. Dzięki oferowanym konsultacjom strategicznym, Locus pomaga także spółkom w optymalizacji całej sieci łańcucha dostaw.

„Z powodu pandemii COVID-19, łańcuchy dostaw w Europie stały się bardziej dynamiczne, niż kiedykolwiek wcześniej, a wzajemne połączenia różnych ich działów stały się silniejsze. Aby skutecznie odpowiadać na tak dynamiczny popyt, spółki potrzebują automatycznego podejmowania decyzji o wysokiej częstotliwości - powiedział Nishith Rastogi, dyrektor generalny Locus. - Przeniosłem swoją bazę do Londynu z Indii, ponieważ to Europa będzie dla nas głównym obszarem zainteresowania. Inwestujemy 2 miliony euro, aby wprowadzić nasze inteligentne rozwiązania logistyczne na rynek. Przykładowo, dzięki Locus można dostarczać paczki z handlu elektronicznego z obniżoną o 20% emisją dwutlenku węgla. Cieszę się na myśl o tym, jak wiele możemy tu zmienić".

Spółka pracuje obecnie z najlepszymi klientami w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Północnej, Europie i na subkontynencie indyjskim. W skład ścisłego kierownictwa spółki wchodzą kierownicy z Amazon Web Services (AWS), Baclays Capital, Google i BlueDart (spółka DHL) i analitycy danych z doktoratami m.in. Carnege Mellon University i University of Illinois.

Locus pozyskał 29 mln dolarów od inwestorów kategorii Tier-1, takich jak Falcon Edge, Tiger Global, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners i growX ventures.

„Na całym świecie gwałtownie rozwija się e-handel i trend omnichannel. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła te zmiany. Nie inaczej jest w Europie. Platforma decyzyjna taka jak Locus może dać ogromne korzyści firmom poszukującym rozwiązań logistycznych w zakresie podnoszenia elastyczności operacyjnej i zadowolenia klientów. Rozwiązania firmy Locus pomogą także spółkom zmniejszać swój ślad węglowy. Oferowane przez nas nowoczesne rozwiązania technologiczne są w pełni niezależne od lokalizacji. Planujemy wywrzeć realny wpływ na rynek w Europie" - powiedział Krishna Khandelwal, dyrektor ds. administracyjnych Locus.

Niedawno Gartner wymienił Locus jako „Wzorcowego sprzedawcę" w kategorii rozwiązań dla ostatniego etapu dostawy w ramach raportu „Hype Cycle for Transportation Industry 2020"[1]. Poprzednio Locus miał status „Reprezentatywnego sprzedawcy" w raporcie Gartnera „Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling".[2]

Locus

Locus to platforma technologiczna oparta na „głębokich" sieciach neuronowych do automatyzacji decyzji logistycznych, zapewniająca całkowitą elastyczność operacyjną i zadowolenie klienta końcowego.

Platforma wykorzystuje głębokie uczenie maszynowe i własne algorytmy, aby zaoferować klientom inteligentne rozwiązania logistyczne. Locus napędza ponad dwa miliony dostaw dziennie w Azji Południowo-Wschodniej, na subkontynencie indyjskim, w Europie i Ameryce Północnej. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Locus.

