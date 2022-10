Loftware accueille la plus grande conférence de l'année sur l'étiquetage et la gestion des illustrations

Au programme de Convergence 2022 : des exposés prestigieux, notamment les perspectives du marché établies par Gartner, des témoignages de clients, un volet consacré aux partenaires, des possibilités de réseautage, etc.

PORTSMOUTH, New Hampshire, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Loftware , le leader mondial des solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations , a annoncé aujourd'hui que son événement annuel Convergence aura lieu du 8 au 10 novembre 2022. La conférence virtuelle de cette année, dont la participation est gratuite et ouverte au public, devrait attirer plus de 2 000 participants.

Le plus grand événement du secteur de l'étiquetage et de la gestion des illustrations offre aux participants l'occasion de réinventer la façon dont l'étiquetage peut transformer leur entreprise et leur chaîne d'approvisionnement pour leur procurer des gains d'efficacité et un véritable retour sur investissement. Il présentera les dernières évolutions du leadership éclairé et des technologies émergentes, en mettant l'accent sur des solutions d'étiquetage avant-gardistes et de pointe.

Cette conférence, qui durera trois jours, comprendra une présentation liminaire de John Blake, directeur de recherche principal chez Gartner, qui parlera du Guide de l'étiquetage et de la gestion des illustrations de Gartner, des avantages du cloud et les principaux résultats des récentes recherches de Gartner. Il y aura également un échange convivial avec des cadres de premier plan du secteur qui exploreront les tendances les plus récentes en matière de chaîne d'approvisionnement et d'activité qui ont un impact sur les entreprises du monde entier, ainsi qu'une table ronde sur le leadership mondial de Loftware animé par Bob O'Connor, PDG de Loftware.

Parmi les autres intervenants confirmés figurent des représentants de GS1, SAP, VDC Research, Epson, Videojet, Zebra, Domino, Ping, Illumina, B. Braun, SATO et ReaJet, et bien d'autres qui seront annoncés ultérieurement.

Convergence 2022 organisera diverses sessions destinées aux utilisateurs finaux et aux partenaires de distribution et d'alliance de Loftware, qui présenteront les tendances du secteur, des témoignages de clients, des innovations de produits et la Loftware Training Academy. En outre, les participants auront accès aux démonstrations des produits Loftware Spectrum, Loftware NiceLabel, Loftware Smartflow et Loftware Prisym 360 et pourront participer à des visites guidées des solutions. Ils auront également la possibilité de planifier des rencontres individuelles avec des experts en étiquetage Loftware pour aborder toute question ou exigence spécifique.

L'événement proposera plus de 40 sessions couvrant les sujets qui intéressent le plus les professionnels de l'étiquetage, des illustrations d'emballage et de la chaîne d'approvisionnement. Ceux-ci comprennent :

Visibilité de la chaîne d'approvisionnement avec GS1.

Présentation SAP : L'étiquetage à l'aide de SAP S/4HANA pour garantir la conformité des produits.

Table ronde sur la convergence de l'étiquetage, du marquage et du codage réunissant VDC Research, Videojet, Domino et ReaJet.

Comment préparer l'avenir de votre activité grâce à l'étiquetage dans le cloud.

Une table ronde sur l'étiquetage et les meilleures pratiques dans le domaine des sciences de la vie.

Comment l'impression d'étiquettes en couleur réduit les coûts, élimine les erreurs humaines et accélère les processus d'étiquetage avec Epson.

Migration du serveur d'impression Loftware : les avantages et les options offerts aux clients qui migrent vers nos nouvelles solutions à l'épreuve du temps.

Adoption de méthodologies de production souples et décentralisation en matière d'essais cliniques.

Comment une solution d'étiquetage centralisée contribue à la réalisation des objectifs de durabilité de votre entreprise.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par la qualité et l'ampleur de la conférence de cette année, qui arrive à point nommé, alors que les entreprises composent avec de nombreux problèmes à l'échelle mondiale, notamment la perturbation des chaînes d'approvisionnement, l'incertitude géopolitique, les pénuries d'énergie, etc. », a déclaré Bob O'Connor, président et PDG de Loftware. « Convergence 2022 fait passer la conférence au niveau supérieur et nous offre une excellente occasion de prendre connaissance directement de l'expérience et des enseignements de nos clients et d'autres professionnels du secteur. Les participants auront accès aux personnes les plus talentueuses du secteur, à un éventail impressionnant d'intervenants experts et à notre portefeuille complet de solutions d'étiquetage et d'illustrations d'emballage, ce qui leur permettra de développer les stratégies, les nouvelles relations et les outils nécessaires pour sécuriser leurs opérations, aujourd'hui et demain. »

Inscrivez-vous gratuitement à Convergence 2022 ici .

À propos de Loftware :

Loftware est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware peut se targuer de plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail d'industries. Parmi elles : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

