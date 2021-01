Loftware e NiceLabel uniscono le forze con l'obiettivo di ampliare la leadership globale nel campo delle soluzioni per la gestione dell'etichettatura e della grafica industriali

60 anni di esperienza al servizio di clienti e partner, con un'offerta ancora più completa di sistemi e capacità potenziate

PORTSMOUTH, N.H., 12 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Loftware Inc., azienda leader su scala mondiale nel settore delle soluzioni di etichettatura industriale e gestione della grafica, e NiceLabel, prestigiosa azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di gestione delle etichette, hanno annunciato oggi la loro unione sotto il marchio aziendale Loftware. Tale operazione offre a clienti e partner una gamma di soluzioni ancora più ricca, con capacità di etichettatura potenziate e il vantaggio di investimenti più massicci nelle soluzioni e tecnologie basate su cloud. Un contributo che nasce da 60 anni di esperienza complessiva, maturata superando di volta in volta le sfide più impegnative nel campo dell'etichettatura, per aziende di qualsiasi dimensione, nei più disparati settori di attività e in tutto il mondo.

"La nostra clientela, i nostri partner di canale e tecnologici e l'intero mercato beneficeranno della nostra visione strategica, che prevede l'offerta di soluzioni di etichettatura più ampie e diversificate, oltre a servizi e assistenza di qualità superiore e attivi su scala mondiale. Inoltre, unisce i migliori talenti di questo settore, che porteranno il concetto di innovazione a nuovi livelli", ha commentato il Presidente e CEO di Loftware, Robert O'Connor, Jr. "Negli ultimi anni le attività di Loftware e di NiceLabel hanno conosciuto una crescita costante e si sono rafforzate, soprattutto nel corso del 2020, in cui le soluzioni di etichettatura hanno assunto un'importanza assoluta ai fini della continuità della catena di fornitura. Questa operazione, che unisce due società forti, è destinata a favorire un'espansione significativa nel prossimo decennio e oltre", ha aggiunto.

La vasta rete di partner NiceLabel include rivenditori, fornitori di software indipendenti (ISV), OEM e partner nel campo della tecnologia di stampa che distribuiscono le soluzioni e la tecnologia di etichettatura NiceLabel. A sua volta, Loftware mette a disposizione la propria esperienza nelle attività di vendita, manutenzione e assistenza delle soluzioni di etichettatura industriale e gestione della grafica per grandi aziende che operano su scala mondiale. La nuova società continuerà a offrire i prodotti Loftware e NiceLabel, oltre a un portafoglio di soluzioni di etichettatura basate su cloud estremamente vario, per clienti diretti e partner di canale in tutto il mondo. Grazie alla fusione delle due aziende, la catena di fornitura risulterà ancora più agile, supportando eventuali cambiamenti normativi e ottimizzando le procedure operative aziendali per una varietà di settori industriali, tra cui le scienze biologiche, il settore manifatturiero, l'industria alimentare, la vendita al dettaglio, il settore automobilistico, i prodotti di consumo, l'abbigliamento e molti altri.

"Siamo entusiasti di unirci a Loftware e prevediamo nuove e interessanti opportunità per i nostri partner di canale e i nostri clienti finali, grazie all'offerta di nuove soluzioni e innovazioni che permetteranno loro di rafforzare la propria presenza sul mercato", ha dichiarato Chris Walsh, CEO di NiceLabel. "Le due aziende offrono soluzioni complementari e oggi più che mai essenziali; per questo motivo la fusione rappresenta un'opportunità unica di accelerare la crescita di entrambe, considerato che le aziende puntano soprattutto a soddisfare i cambiamenti nei requisiti normativi e nelle richieste della clientela, standardizzando le operazioni di etichettatura tra le diverse attività su scala internazionale," ha dichiarato.

Loftware ha organizzato un webinar che si terrà giovedì 14 gennaio alle ore 16 (fuso orario CET) e a cui parteciperà Robert O'Connor Jr., che illustrerà i motivi per cui la combinazione tra Loftware e NiceLabel è destinata a trasformare radicalmente il mercato dell'etichettatura.

Loftware è l'azienda leader a livello mondiale nel mercato delle soluzioni per l'etichettatura industriale e la gestione della grafica, con oltre 5.000 clienti in più di 100 paesi. Offre la piattaforma digitale più completa del settore, che include soluzioni on-premise e su cloud per grandi aziende con esigenze particolarmente complesse di gestione e stampa di etichette, grafica e imballaggio. Le soluzioni Loftware si integrano perfettamente con SAP®, Oracle® e altre applicazioni aziendali, avvalendosi di tecniche di gestione dei contenuti e di business per soddisfare in modo dinamico i requisiti più complessi. Grazie a Loftware, le società che operano sul mercato globale sono in grado di soddisfare i requisiti normativi, mitigare i rischi, ridurre la complessità, garantire la tracciabilità e ottimizzare i costi, adeguandosi alle specifiche richieste dei clienti e del brand e agli standard regionali e legislativi con una rapidità e un'agilità senza precedenti.

Fondata nel 1993, NiceLabel è uno dei principali sviluppatori mondiali di software per la progettazione di etichette e di sistemi per la gestione di etichette, che consentono ad aziende di ogni dimensione di migliorare la qualità, la velocità e l'efficienza dell'etichettatura riducendo nel contempo i costi. Grazie ai nostri sistemi di gestione delle etichette, le aziende sono in grado di digitalizzare l'intero processo di etichettatura, dalla progettazione, alla stampa, fino alla gestione delle etichette. Il risultato è un'organizzazione più snella e agile che consente alle aziende di rispondere più velocemente al mutare delle condizioni e delle esigenze del mercato, di introdurre più in fretta i prodotti sul mercato e di essere più competitive nei settori in cui operano. Dalla sua sede centrale nell'Unione Europea (Slovenia) e dai suoi uffici in Germania, Stati Uniti, Singapore e Cina, NiceLabel serve e supporta i suoi clienti in tutto il mondo con tecnologie all'avanguardia rispetto alla domanda del mercato.

