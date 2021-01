Loftware en NiceLabel bundelen hun krachten voor verdere uitbreiding van wereldwijd leiderschap in labeling en artworkmanagement

Met een gecombineerde ervaring van 60 jaar krijgen klanten en partners een grotere keus aan oplossingen en geavanceerde capaciteiten

PORTSMOUTH, N.H., 12 januari 2021 /PRNewswire/ -- Loftware, Inc., wereldleider in bedrijfsoplossingen voor labeling en artworkmanagement, en NiceLabel, leidinggevend ontwikkelaar van labelbeheersystemen, maakten vandaag bekend de handen ineen te hebben geslagen. De bedrijven werken onder het overkoepelende bedrijfsmerk Loftware. Deze combinatie biedt klanten en partners een uitgebreidere keus aan oplossingen en meer mogelijkheden voor labeling. Bovendien profiteren ze van meer investering in cloudoplossingen en -technologieën. De twee bedrijven hebben tezamen 60 jaar ervaring in oplossingen voor labeling, gericht op bedrijven van elke grootte in een breed spectrum van branches wereldwijd.

"Onze klanten en kanaal- en technologische partners, alsmede de markt in het algemeen, halen voordeel uit onze strategische visie voor de levering van bredere, allesomvattende oplossingen voor labeling, uitgebreidere schaal, services van wereldklasse en wereldwijde ondersteuning. We combineren de beste talenten in de industrie die nieuwe niveaus van innovatie aansturen", vertelde Loftware President en CEO, Robert O'Connor, Jr. "Loftware en NiceLabel hebben de afgelopen jaren beide een duurzame groei en uitbreiding gezien, en met name in 2020 zijn oplossingen voor labeling van cruciaal belang geworden voor continuïteit in de toeleveringsketen. Deze stap bundelt de krachten van twee bloeiende bedrijven en creëert een perfect traject voor significante uitbreiding, zowel voor de komende tien jaar als de lange termijn", legde hij uit.

De oplossingen en technologie voor labeling van NiceLabel worden geleverd door een uitgebreid wereldwijd netwerk van partners, bestaande uit resellers, ISV's, OEM's en specialisten in printtechnologie. Loftware sluit hierop aan met een grondige ervaring in verkoop, service en ondersteuning voor bedrijfslabeling en artworkmanagement voor ondernemingen wereldwijd. De gecombineerde organisatie biedt zowel Loftware- als NiceLabel-producten. Directe klanten en klanten van partners wereldwijd beschikken nu over het meest uitgebreide assortiment cloudoplossingen voor labeling. Samen verbeteren ze de flexibilteit van de toeleveringsketen, ondersteunen de constant veranderende wetgeving en optimaliseren bedrijfsactiviteiten van bedrijven in uiteenlopende branches, van life sciences en productie tot voedsel en dranken, retail, de auto-industrie, consumentenproducten, kleding en meer.

"We zijn erg enthousiast de handen ineen te slaan met Loftware. Dit biedt ons de mogelijkheid de kansen voor onze kanaalpartners en eindklanten uit te breiden met nieuwe oplossingen en innovaties waarmee zij hun bedrijven kunnen laten groeien", aldus NiceLabel CEO, Chris Walsh. "De oplossingen van de twee bedrijven zijn belangrijker dan ooit tevoren en vullen elkaar perfect aan. Bedrijven zoeken oplossingen die zijn toegespitst op de ontwikkeling van hun klanten en de wettelijke vereisten, en waarmee labeling in wereldwijde bedrijven wordt gestandaardiseerd", vertelde hij.

Loftware organiseert een webinar op donderdag 14-01-2021 om 16:00 uur CET, waar Robert O'Connor Jr. bespreekt hoe de combinatie van oplossingen van Loftware en NiceLabel de markt voor labeling fundamenteel zal veranderen.

Over Loftware

Loftware is wereldwijd marktleider in labeling en arworkmanagement voor bedrijven en heeft ruim 5000 klanten in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt het meest uitgebreide digitale platform in de branche, met lokale en cloudoplossingen voor grote bedrijven die oplossingen nodig hebben voor beheer en printen van complexe labeling, artwork en verpakking. De oplossingen van Loftware integreren met SAP®, Oracle® en andere bedrijfsapplicaties en gebruiken contenbeheer en bedrijfsregels om aan de complexe vereisten te voldoen. Loftware biedt wereldwijde bedrijven de unieke mogelijkheid om aan regelgevende mandaten te voldoen, risico te verlagen, complexiteit te vereenvoudigen en kosten te optimaliseren met ongeëvenaard snelle en flexibele oplossingen die aan klant- en merkspecifieke regionele en statutaire bepalingen voldoen.

Over NiceLabel

NiceLabel werd in 1993 opgericht. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een leidinggevende, internationale ontwikkelaar van software voor labelontwerp en systemen voor labelbeheer waarmee bedrijven van elke grootte de kwaliteit, snelheid en efficiëntie van hun labeling kunnen verbeteren en hun kosten kunnen verlagen. Met onze systemen voor labelbeheer kunnen bedrijven hun volledige processen voor het ontwerpen, printen en beheren van labels digitaal transformeren. Hun werkzaamheden worden gestroomlijnder en flexibeler. Ze kunnen sneller op marktcondities en vereisten reageren, hun producten sneller op de markt brengen en effectiever concurreren in de branches waarin ze actief zijn. NiceLabel bedient en ondersteunt haar internationale klanten met geavanceerde, op de marktvraag toegespitste technologie via haar EU-hoofdkantoor in Slovenië en wereldwijde filialen in Duitsland, de VS, Singapore en China.

