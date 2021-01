Loftware et NiceLabel s'associent pour étendre le leadership mondial en matière d'étiquetage et de gestion des illustrations

Associer 60 ans d'expertise pour offrir aux consommateurs et aux professionnels une gamme élargie de solutions et de capacités améliorées

PORTSMOUTH, New Hampshire, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Loftware, Inc., le leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations pour les entreprises et NiceLabel, un des principaux éditeurs de systèmes de gestion des étiquettes, ont annoncé aujourd'hui qu'ils se regroupent sous l'égide de Loftware. Cette union donne à leurs clients et partenaires un choix élargi de solutions, tout en offrant des capacités d'étiquetage améliorées et les avantages d'un investissement plus important dans les solutions et technologies basées sur le cloud. Elle rassemble également 60 ans d'expertise combinée dans la résolution des problèmes d'étiquetage pour les entreprises de toutes tailles dans un large éventail de secteurs d'activité à travers le monde.

« Nos clients, nos partenaires commerciaux et technologiques ainsi que l'ensemble du marché bénéficieront de notre vision stratégique qui consiste à fournir des solutions d'étiquetage plus larges et plus approfondies, en plus d'une assistance et de services internationaux à plus grande échelle. Elle réunit également les meilleurs talents de l'industrie pour atteindre de nouveaux niveaux d'innovation », a commenté Robert O'Connor Jr, PDG de Loftware. « Loftware et NiceLabel ont connu une croissance et une expansion soutenues au cours des dernières années, en particulier en 2020, lorsque les solutions d'étiquetage sont devenues si essentielles à la continuité de la chaîne d'approvisionnement. Cette initiative réunit deux entreprises florissantes, ce qui donne l'impulsion d'une expansion significative au cours de la prochaine décennie », a-t-il ajouté.

Le vaste réseau mondial de partenaires de NiceLabel comprend des revendeurs, des ISV, des OEM et des partenaires en technologie d'impression qui fournissent les solutions et la technologie d'étiquetage NiceLabel. De manière complémentaire, Loftware apporte une expérience approfondie dans la vente, le service et le support de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations pour les grandes entreprises mondiales. L'association des deux entreprises continuera à offrir les produits Loftware et NiceLabel, fournissant la plus large gamme de solutions d'étiquetage basées sur le cloud pour les clients directs et les partenaires de distribution à travers le monde. Ensemble, elles renforceront l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutiendront l'évolution des réglementations et optimiseront les opérations commerciales des entreprises dans plusieurs secteurs, notamment les sciences de la vie, l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, la vente au détail, l'automobile, les produits de consommation, les vêtements, etc.

« Nous sommes ravis de nous associer à Loftware et nous nous réjouissons d'élargir les opportunités pour nos partenaires de distribution et nos clients finaux en leur proposant de nouvelles solutions et innovations afin de les aider à développer leur activité », a déclaré Chris Walsh, PDG de NiceLabel. « Les deux entreprises offrent des solutions véritablement complémentaires qui sont plus indispensables que jamais. Cette association représente une formidable opportunité d'accélérer encore la croissance, en particulier au moment où les entreprises cherchent à répondre à l'évolution des exigences des clients et des réglementations et à normaliser l'étiquetage dans les opérations mondiales », a-t-il commenté.

Loftware organise un webinaire le jeudi 14 janvier à 10h EST avec son PDG, Robert O'Connor, Jr., qui expliquera comment l'association de Loftware et de NiceLabel va fondamentalement transformer le marché de l'étiquetage.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial du marché des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations pour les entreprises, avec plus de 5 000 clients dans plus de 100 pays. L'entreprise offre la plate-forme numérique la plus complète du secteur, qui comprend des solutions sur site et dans le cloud pour les grandes entreprises qui doivent gérer et imprimer des étiquettes, des illustrations et des emballages complexes. Les solutions Loftware s'intègrent à SAP®, Oracle® et à d'autres applications d'entreprise tout en exploitant la gestion de contenu et les règles de gestion pour répondre de manière dynamique à des exigences complexes. Avec Loftware, les entreprises internationales sont les seules à pouvoir répondre aux mandats réglementaires, atténuer les risques, réduire la complexité, assurer la traçabilité et optimiser les coûts, car elles répondent aux exigences spécifiques des clients, des marques, des pays et des réglementations avec une rapidité et une agilité sans précédent.

À propos de NiceLabel

Créé en 1993, NiceLabel est l'un des principaux éditeur mondiaux de logiciels de conception d'étiquettes et de systèmes de gestion d'étiquettes qui aident les entreprises de toutes tailles à améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage, tout en réduisant les coûts. Grâce à nos systèmes de gestion des étiquettes, les entreprises sont en mesure de rendre numérique l'ensemble de leur processus d'étiquetage, de la conception à la gestion des étiquettes en passant par l'impression. Il en résulte une exploitation plus légère et plus souple qui permet aux entreprises de réagir plus rapidement à l'évolution des conditions et des exigences du marché, de mettre plus rapidement leurs produits sur le marché et d'être plus compétitives dans les secteurs où elles exercent leurs activités. Grâce à son siège social dans l'UE (Slovénie) et à ses bureaux internationaux en Allemagne, aux États-Unis, à Singapour et en Chine, NiceLabel sert et soutient ses clients dans le monde entier avec une technologie à la pointe de la demande du marché.

