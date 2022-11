Loftware et SATO dévoilent la première solution d'encodage et de journalisation RFID basée sur le cloud avec NiceLabel Cloud

La solution permet aux producteurs de dispositifs médicaux, de produits pharmaceutiques et de produits de luxe de répondre à des exigences strictes en matière de traçabilité

PORTSMOUTH, New Hampshire, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Loftware, le leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, et SATO, un pionnier mondial des solutions d'identification automatique et d'étiquetage, ont annoncé aujourd'hui le lancement de la première solution d'encodage et d'enregistrement d'étiquettes RFID basée sur le cloud. La solution, qui utilise les imprimantes et les étiquettes RFID de SATO et le logiciel NiceLabel Cloud de Loftware, est conçue pour répondre aux besoins les plus stricts des fabricants en matière de suivi et de traçabilité, d'authenticité des marques, et d'authentification.

Cette solution, la première sur le marché, enregistre le code produit électronique (EPC) et l'identifiant unique de chaque étiquette encodée, permettant ainsi un étiquetage en « boucle fermée ». En enregistrant et en mappant l'EPC et l'ID unique dans la base de données via NiceLabel Cloud, la solution SATO conserve automatiquement un enregistrement unique de chaque étiquette après encodage et permet aux utilisateurs de savoir exactement quelle usine, quel pays et quelle imprimante l'a générée. Outre la gestion centralisée des données, cette couche supplémentaire d'automatisation permet de respecter les exigences de traçabilité et d'éliminer les possibilités de contrefaçon. Elle complète également la série de produits RFID déjà disponibles pour la traçabilité au niveau des articles.

Aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine, au Japon et ailleurs, un nombre croissant de dispositifs médicaux doivent porter un numéro d'identification unique (UDI) afin d'identifier correctement les dispositifs implantés dans le corps. La sérialisation est un outil essentiel pour les organismes de réglementation de nombreux pays afin de prouver la validité des produits pharmaceutiques. Elle permet également aux fabricants de suivre et de retracer les articles individuels jusqu'à leur origine - l'usine - pour une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement et pour savoir si un article donné est authentique ou contrefait.

« Avec la chaîne d'approvisionnement "toujours en marche" d'aujourd'hui, les grandes entreprises impriment et encodent des millions d'étiquettes par an sur plusieurs sites. Par conséquent, elles ont besoin d'une plateforme intégrée à l'échelle mondiale comme NiceLabel Cloud de Loftware pour la gestion centralisée des données et des impressions », a déclaré Paul Vogt, vice-président de Loftware chargé des stratégies et des programmes de canaux et d'alliances.

La lutte contre les contrefaçons est également essentielle pour les marques, qui cherchent à prouver l'authenticité de leurs produits. En 2021, Amazon a identifié, saisi et éliminé de manière appropriée plus de 3 millions de produits contrefaits destinés à être vendus aux consommateurs. Les contrefaçons constituent un risque pour les acteurs du commerce électronique, les fabricants et les consommateurs, et le marché mondial des emballages anti-contrefaçon devrait connaître une croissance de 45 % entre 2018 et 2026.

« Les fabricants sont constamment à la recherche de moyens d'améliorer l'utilisation de leurs données pour la transformation numérique afin de donner de la visibilité à travers leur chaîne d'approvisionnement, et cette nouvelle couche de traçabilité conduira à des efficacités et permettra des opérations plus durables », a ajouté Yoichi Abe, vice-président de SATO Holdings Corporation. « En tant que pionniers de la collecte de données sur site, vous pouvez compter sur nous pour toujours repousser les limites du possible. »

Actuellement, l'imprimante de bureau SATO CT4-LX et la gamme d'imprimantes industrielles CL4/6NX Plus sont compatibles avec la solution d'étiquetage RFID Loftware NiceLabel Cloud. Le moteur d'impression S84NX est également prévu pour être pris en charge. Veuillez contacter SATO pour en savoir plus.

À propos de Loftware :

Loftware est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware peut se targuer de plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail d'industries. Parmi elles : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

À propos de SATO :

SATO (TOKYO:6287) est un fournisseur mondial de solutions d'identification automatique pour les entreprises leaders dans les domaines de la fabrication, de la logistique, de la vente au détail, de l'alimentation et des boissons, et de la santé SATO étiquette chaque objet, le rendant identifiable en temps réel pour un monde connecté de productivité, de sécurité, de réconfort et de durabilité. Pionnier de l'industrie, SATO conçoit du matériel et intègre des solutions pour rationaliser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, capturer et visualiser les données, de l'usine au consommateur. SATO a 82 ans d'expertise et une présence dans 26 pays avec ses plus de 5 600 employés. Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, elle a déclaré des revenus de 124 783 millions de yens (1,11 milliard de dollars*). Vous trouverez de plus amples informations sur SATO à l'adresse suivante : www.sato-global.com.

*Sur la base d'un taux de change moyen de 1 USD = 112,39 JPY

