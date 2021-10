Loftware führt neue, einheitliche Marke als weltweit führender Anbieter von Unternehmensetiketten und Artwork-Management ein

Unterstützt die gemeinsame Vision von Loftware und NiceLabel, die globale Reichweite auf Unternehmen jeder Größe auszudehnen und Lieferketten digital zu transformieren

PORTSMOUTH, New Hampshire, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Loftware , Inc., das weltweit größte Softwareunternehmen, das sich auf Unternehmensetikettierung und Artwork Management und -lösungen spezialisiert hat, gab heute eine Markenauffrischung bekannt, die die Vereinheitlichung von Loftware und Nicelabel zu einer integrierten globalen Marke Loftware festigt. Die Auffrischung erfolgt nach einem bedeutsamen Jahr für das Unternehmen, das 2021 nach dem Zusammenschluss von Loftware und NiceLabel, einem weiteren führenden Anbieter von Etikettierlösungen, ein Rekordwachstum bei den Kundenumsätzen und -einsätzen verzeichnete.

Durch diesen Zusammenschluss haben Kunden und Partner einen besseren Zugang zu den zuverlässigsten Lösungen, Technologien, Funktionen und Möglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, neue Effizienzen bei der Verwaltung von Etiketten- und Verpackungsvorlagen zu schaffen - und das alles von einem einzigen Lösungsanbieter und Cloud-Marktführer. Das Unternehmen bündelt außerdem 60 Jahre Erfahrung in der Lösung von Etikettierungsproblemen für Unternehmen aller Größen und in einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt. Die Unternehmensmarke Loftware wird sich nun auf das gesamte Produktportfolio erstrecken, wobei die NiceLabel-Lösungen den Markennamen NiceLabel beibehalten.

„Ich freue mich, diesen entscheidenden Wendepunkt mit der Einführung unserer neuen globalen Marke Loftware zu markieren. Als Teil unseres neuen Unternehmens wollten wir unsere Identität neu definieren, einschließlich eines neuen Erscheinungsbildes, das unsere zukünftige Vision, Strategie und Ausrichtung genau widerspiegelt. Wir glauben, dass diese neue Marke das wahre Wesen von Loftware einfängt - kühn, modern, global und innovativ, während sie gleichzeitig die Persönlichkeit, die Menschlichkeit und die Vielfalt des Unternehmens widerspiegelt", sagt Josh Roffman, Leitender Vizepräsident für Marketing und Produktmanagement bei Loftware. „Die Kombination bot uns die Möglichkeit, uns als einheitliches Unternehmen neu zu definieren. Wir waren noch nie in einer stärkeren Position, um geschäftskritische Etikettierungs- und Artwork-Management-Lösungen zu verbessern, Unternehmen zu verändern und die Branche zu revolutionieren", fügte er hinzu.

Die neue Unternehmensidentität, die die Vision des Unternehmens unterstreicht, „Unternehmen jeder Größe zu ermöglichen, ihr Geschäft digital zu transformieren und ihre Lieferketten zu revolutionieren", umfasst eine Mission, eine Strategie, eine visuelle Marke und Kernwerte, die den Geist der gemeinsamen Organisation widerspiegeln. Loftware plant, in Zukunft eine gemeinsame Webseite einzurichten, die die neue Marke, die Vision und ihr Unternehmen hervorhebt. Die Website, die für Kunden, Partner und Besucher optimiert wurde, wird weiterhin eine Mischung aus Produkt- und Unternehmensinformationen, Produktressourcen einschließlich Downloads und ein Partnerportal sowie Schulungsressourcen für Etikettierung und Artwork-Management bieten. Darüber hinaus wird er einen Einblick geben, wie Loftware mit Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu beschleunigen und mit innovativen Lösungen für die Unternehmensetikettierung und das Artwork-Management erfolgreich zu sein.

„Loftware und NiceLabel haben schon immer größten Wert auf das Wohlergehen und die Interessen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unserer Partner gelegt. Dieses fortwährende Engagement steht nach wie vor im Vordergrund unseres Handelns und vereint uns als ein globales Team", so Robert O'Connor, Jr. „Unsere Größe und unser Umfang haben es uns bereits ermöglicht, Investitionen in Produkte, Mitarbeiter und Systeme in einem Umfang zu tätigen, den kein Unternehmen zuvor je in Betracht gezogen hätte. Wir bieten nun wirklich die umfassendsten und fortschrittlichsten Lösungen, Dienstleistungen und Supportleistungen der Branche an und können so Unternehmen aller Größen und Branchen bei der digitalen Transformation ihrer Lieferketten und der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen unterstützen", fügte er hinzu.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie an der kommenden Präsentation auf der jährlichen Anwenderkonferenz des Unternehmens, Convergence, vom 19. bis 21. Oktober teilnehmen, wenn Loftware-CEO Robert O'Connor, Jr. einen Überblick über die neue Corporate Identity des Unternehmens und deren Bedeutung für die Kunden aus erster Hand gibt. Als größte Konferenz der Branche für Etikettierung und Artwork-Management wird die Convergence eine Reihe von Sitzungen anbieten, die neue Branchentrends, Kundenberichte, Produktinnovationen, interaktive Podiumsdiskussionen und vieles mehr beleuchten.

Informationen zu Loftware

Loftware und NiceLabel haben sich zusammengeschlossen, um die weltweit größte Cloud-basierte Lösung für Unternehmensetikettierung und Artwork-Management zu werden und Unternehmen aller Größenordnungen die robustesten Lösungen zu bieten. Mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China, Japan und Singapur verfügen die Unternehmen über eine globale Präsenz und bündeln gemeinsam mehr als 60 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierproblemen und bei den Bemühungen, die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz der Etikettierung für Unternehmen zu verbessern und gleichzeitig ihre Kosten zu senken. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen, darunter Biowissenschaften, Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Automobil, Konsumgüter und Bekleidung.

Pressekontakt:

Maureen Perroni, Loftware-Direktorin für Inhalt und Kommunikation, [email protected],

603.502.3901

Robert Brownlie, Bob Gold & Associates, [email protected], 310.320.2010

