Loftware und SATO präsentieren die erste cloudbasierte RFID-Kodierungs- und Protokollierungslösung der Welt mit NiceLabel Cloud

PORTSMOUTH, New Hampshire, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Lösungsanbieter für Enterprise Labeling und Artwork Management, und SATO, ein globaler Pionier bei Lösungen für automatische Identifizierung und Etikettierung, gaben heute die Einführung der weltweit ersten cloudbasierten Kodierungs- und Protokollierungslösung für RFID-Etiketten bekannt. Die Lösung, die RFID-Drucker und -Etiketten von SATO und die Software NiceLabel Cloud von Loftware verwendet, wurde entwickelt, um die strengsten Anforderungen an Sendungsverfolgung, Markenauthentizität und den Authentifizierungsbedarf für Hersteller zu erfüllen.

Die erste auf dem Markt erhältliche Lösung protokolliert den elektronischen Produktcode (EPC) und die eindeutige Etiketten-ID für jedes verschlüsselte Etikett und ermöglicht so die Etikettierung in einer geschlossenen Schleife. Durch die Protokollierung und Zuordnung des EPC und der eindeutigen ID zur Datenbank über NiceLabel Cloud speichert die Lösung von SATO automatisch eine eindeutige Aufzeichnung aller Etiketten nach der Kodierung und lässt Benutzer genau wissen, welche Fabrik, welches Land und welcher Drucker sie erzeugt haben. Neben der zentralen Datenverwaltung bietet diese zusätzliche Automatisierungsebene die Einhaltung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und eliminiert die Möglichkeit von Fälschungen. Sie komplementiert außerdem die Suite von RFID-Produkten, die bereits für die Rückverfolgbarkeit auf Artikelebene verfügbar sind.

In den USA, der EU, China, Japan und weiteren Ländern müssen immer mehr Medizinprodukte eine eindeutige Geräteidentifikationsnummer (UDI) tragen, um Geräte, die in den Körper implantiert werden, angemessen identifizieren zu können. Die Serialisierung ist ein wichtiges Werkzeug für die Regulierungsbehörden in vielen Ländern, um die Validität von Arzneimitteln zu belegen. Sie ermöglicht es Herstellern im Sinne einer transparenten Lieferkette außerdem, einzelne Artikel zu ihrem Ursprung – dem Werk – zurückzuverfolgen und zu wissen, ob ein bestimmter Artikel echt oder gefälscht ist.

„Angesichts der heutigen Always-On-Lieferkette drucken und verschlüsseln große Unternehmen jährlich Millionen von Etiketten über mehrere Standorte hinweg. Infolgedessen benötigen sie eine global integrierte Plattform wie NiceLabel Cloud von Loftware für das zentrale Daten- und Druckmanagement", sagte Paul Vogt, Vice President Channel and Alliances Strategies and Programs von Loftware.

Die Bekämpfung von gefälschten Artikeln ist für Marken ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da sie die Authentizität ihrer Produkte belegen möchten. Allein im Jahr 2021 hat Amazon mehr als 3 Millionen gefälschte Produkte identifiziert, beschlagnahmt und fachgerecht entsorgt, die für den Verkauf an Verbraucher bestimmt waren. Fälschungen sind ein Risiko für E-Commerce-Akteure, Hersteller und Verbraucher gleichermaßen, und der globale Markt für fälschungssichere Verpackungen wird zwischen 2018 und 2026 voraussichtlich um 45 % wachsen.

„Hersteller suchen ständig nach Wegen, um ihre Datennutzung für die digitale Transformation zu verbessern, um Transparenz in ihrer gesamten Lieferkette zu bieten, und diese neue Nachverfolgbarkeitsebene wird die Effizienz steigern und nachhaltigere Abläufe ermöglichen", fügte Yoichi Abe, Vice President der SATO Holdings Corporation, hinzu. „Als Pioniere der Datenerfassung vor Ort geben wir Ihnen die Gewissheit, dass Sie immer an die Grenzen des Möglichen gehen können."

Derzeit sind die Desktop-Drucker CT4-LX und CL4/6NX Plus von SATO mit der NiceLabel Cloud RFID-Etikettierungslösung von Loftware kompatibel. Weitere Hardware, die unterstützt werden soll, umfasst die S84NX Print Engine. Kontaktieren Sie SATO, um mehr zu erfahren.

Loftware ist der weltweit größte Anbieter von cloudbasiertem Enterprise-Labeling- und Artwork-Management und bietet eine Plattform für eine End-to-end-Etikettierungslösung für Unternehmen jeder Größe an. Loftware unterhält eine weltweite Präsenz mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Herausforderungen bei der Etikettierung. Wir helfen Unternehmen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Compliance zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise-Labeling- und Artwork-Management-Lösungen, zusammen mit Etiketten für klinische Studien und Content-Management, ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fertigungsindustrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.

SATO (TOKIO:6287) ist ein globaler Anbieter von automatischen ID-Lösungen für führende Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Logistik, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke sowie Gesundheitswesen. SATO markiert jedes „Ding" und macht es in Echtzeit für eine vernetzte Welt der Produktivität, Sicherheit, Gewissheit und Nachhaltigkeit kenntlich. Als Branchenpionier mit einem standortbasierten Fokus entwickelt SATO Hardware und integriert Lösungen, um die gesamte Lieferkette zu optimieren und Daten von der Fabrik bis zum Verbraucher zu erfassen und zu visualisieren. SATO verfügt über 82 Jahre Erfahrung und ist mit mehr als 5.600 Mitarbeitern in 26 Ländern präsent. Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. März 2022 wies das Unternehmen einen Umsatz von 124.783 Millionen Yen (1,11 Mrd. USD*) aus. Weitere Informationen über SATO finden Sie auf www.sato-global.com.

