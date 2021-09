Log lança novo site de RI com MZ, com solução inédita de agendamento inteligente de reuniões para investidores

Nesse contexto, a Log Commercial Properties e Participações S.A. (B3:LOGG3), uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos classe A do Brasil, inovou e lançou seu novo website de relações com investidores com uma funcionalidade exclusiva de gerenciamento de agendas inteligente, visando oferecer um acesso dinâmico e igualitário a todos os perfis de investidores.

A solução "Agende seu horário com o RI" garante ao investidor uma jornada mais eficiente às informações da companhia, com todas as vantagens de agendamentos automáticos em suas agendas e sincronização com os principais calendários.

"Somos a primeira empresa a oferecer essa funcionalidade através da plataforma da MZ, garantindo o acesso de todos os investidores de maneira simples e rápida. Nosso maior objetivo é proporcionar um tratamento igualitário entre todos os tipos de investidores, além de facilitar o acesso da pessoa física ao management da companhia através de slots fixos por meio do 'Agende seu horário com o RI'", explica Marina Miranda, Gerente de RI da LogCp.

A ferramenta é parte da nova versão do site de RI da Log, que conta com um visual mais moderno e navegação intuitiva, e totalmente alinhada às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo uma melhor experiência para os investidores em um ambiente seguro.

Conheça a nova solução em https://ri.logcp.com.br/agende-seu-horario-com-o-ri/

"A preocupação com uma comunicação constante e transparente ganhou ainda mais força com a pandemia. Existem muitos formatos de incrementar o diálogo entre os investidores e os profissionais de RI e esse agendamento por um clique veio facilitar essa relação", avalia Cássio Rufino, sócio da MZ, líder em soluções para relações com investidores.

Assessoria de Imprensa:

Longitude Comunicação

Roberta Barcellos – [email protected]

+55 21 98232-3869

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607869/IR_Website.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607870/LOG_Commercial_Properties.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607871/quote.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607872/Agende.jpg

FONTE MZ

SOURCE MZ