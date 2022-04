Log-On Software annonce la disponibilité de Log-On Application Support Facility (Log-On ASF)

De nombreuses organisations ont réalisé un investissement significatif dans ASF pour la gestion des output. Log-On ASF, un remplacement direct d'IBM ASF, préserve ces investissements grâce à la réintroduction d'un support officiel.

Si vous êtes un utilisateur d'IBM ASF et que vous souhaitez passer à un support complet avec Log-On ASF, veuillez nous appeler au +1-603-458-5300 ou envoyer un courriel à [email protected].

Log-On Software fournit également un support complet pour APL2 et Log-On Wave pour IBM Z. Demandez-nous !

À propos de Log-On Software

Log-On est un développeur de premier plan de solutions logicielles de classe mondiale et un sous-traitant de services logiciels allant de l'expertise en programmation à la gestion et l'exécution complètes des projets de développement. Avec plus de 30 ans d'expérience et 700 spécialistes en logiciels, communications de données et sécurité, Log-on fournit des solutions haut de gamme pour répondre aux défis les plus difficiles d'aujourd'hui en matière de développement de produits et de programmation. Log-On offre de l'innovation et de la valeur sur différents domaines incluant Mainframe, Systèmes de sécurité, E-Business, Conversion et Migration, Réseaux et Cellulaire.

Parmis Les solutions Log-On les plus populaires pour les systèmes IBM Z, citons QuickSelect pour Db2, un accélérateur de performances plug-and-play pour les charges de travail Db2 ; VTFM-NewGen, un système de bandes virtuelles uniquement logiciel qui tire parti de l'investissement d'une entreprise dans un système DASD mainframe standard ; et Total Utility Control, une puissante solution d'automatisation des utilitaires qui planifie intelligemment les tâches des utilitaires Db2, garantissant ainsi que les bonnes tâches sont exécutées au bon moment. Notre portefeuille d'utilisateurs et de clients satisfaits comprend un grand nombre des plus grandes entreprises au monde, tous secteurs d'activités confondus.

Le siège social de l'entreprise est situé à Bedford, dans le New Hampshire. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.log-on.com ou vous connecter avec nous sur LinkedIn.

Log-On Software et le logo Log-On sont des marques commerciales de Log-On Software. Tous les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Contact :

Werner Zulli

+972-52-3505226

[email protected]

