Logements abordables - une ressource limitée dans les villes européennes : la ville de Vienne met en lumière des moyens pour sortir de la crise

Les villes demandent une meilleure législation européenne

Un déficit d'investissements de 57 milliards d'euros par an pour les logements abordables

La ville de Vienne comme modèle

Qu'est-il possible de faire pour endiguer l'actuelle crise du logement dans les villes européennes en pleine expansion ? Comment investir dans les logements abordables pour les développer une fois de plus ? La conférence internationale « Housing for All - Affordable Housing in Growing Cities in Europe » qui s'est tenue les 4 et 5 décembre à Vienne a mis en lumière des moyens pour sortir de cette situation inconfortable. Les locaux de Wiener Wohnen sont conçus pour héberger 300 participants de 36 pays.

« Deux tiers de la population de l'UE vit dans des villes décisives pour la cohésion sociale et le développement économique. Par conséquent, les villes ont besoin de conditions-cadres leur permettant de développer les investissements faits dans les logements abordables », comme l'affirme le maire de Vienne Michael Ludwig : « Le "Partenariat pour le logement" a développé des propositions législatives concrètes pour la Commission européenne qui seront présentées à Vienne. Maintenant, l'Europe doit prendre des mesures pour combattre les développements indésirables sur les marchés du logement. »

Il y a plus de 220 millions de foyers dans l'UE - mais 82 millions d'Européens n'arrivent pas à avoir accès à des logements abordables car les prix des logements et des loyers ont augmenté massivement dans les villes depuis de nombreuses années. Le « High-Level Task Force for Investing in Social Infrastructure in Europe » de l'UE estime le déficit d'investissements dans les logements abordables à près de 57 milliards d'euros par an.

Des mesures concrètes sont demandées

En 2016, le « Programme urbain pour l'Union européenne » a été lancé par le Conseil de l'UE dans le but de renforcer les villes dans le processus de gouvernance de l'UE. La conférence « Housing for All » apporte la conclusion au Programme urbain pour l'Union européenne - Partenariat pour le logement. Le catalogue de mesures maintenant présenté comprend divers résultats déjà mis en œuvre - par exemple, des études de la situation du logement dans les États membres de l'UE ou une base de données sur les projets efficaces pour le logement. Il inclut également des recommandations importantes adressées au législateur de l'UE.

La part majeure du financement des logements sociaux, publics et abordables émane de subventions au niveau national et local et d'utilisateurs. Cependant, la législation européenne exerce un impact massif via les régimes d'aide d'État de l'UE et les règles fiscales. Il est par conséquent demandé que, par exemple, les groupes cibles des logements subventionnés ne doivent plus être exclusivement restreints aux « citoyens défavorisés ou aux groupes moins avantagés socialement ». De plus, l'indicateur de la part des revenus dépensés dans un foyer pour le logement doit être réduite drastiquement d'actuellement 40 % des revenus totaux du foyer à 25 % car le coût de la vie a augmenté sans que les salaires n'augmentent autant.

Le modèle viennois comme pratique exemplaire

La capitale autrichienne joue un rôle de pionnier à l'échelle internationale : 62 % des habitants de Vienne vivent dans 220 000 appartements municipaux ou plus de 200 000 appartements subventionnés. Cependant, en raison du boom continu des investissements immobiliers, Vienne est elle aussi confrontée à des défis majeurs. Pour cette raison, le gouvernement de la ville de Vienne a récemment fixé un quota de deux-tiers en introduisant une nouvelle catégorie de zones foncières dans le dernier amendement au code de la construction de Vienne ce qui a entraîné des réactions positives à l'échelle internationale également. À l'avenir, les projets immobiliers de large échelle devront comprendre plus de logements subventionnés que d'appartements à financement privé. « Ainsi, nous évitons la spéculation foncière et nous assurons aux habitants de Vienne que les logements dans leur ville resteront abordables », a conclu Kathrin Gaàl, conseillère municipale pour les problèmes de logement et les problèmes des femmes.

