Logo IT investe em capacitação focada em LGPD para colaboradores

BRASÍLIA, Brasil, 14 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Apostando firmemente na capacitação do seu time de gestores e programadores, a empresa brasiliense de tecnologia Logo IT promoveu nesta semana um treinamento de aprofundamento de conhecimentos do quadro de colaboradores. Desde o início de 2019, os profissionais já se preparavam para as mudanças estabelecidas a partir da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A coordenação da capacitação ficou a cargo da advogada e compliance officer, Brunella Santos. "Por mais que todo o time de gestores e programadores da Logo IT esteja com um alto grau de afinidade com a LGPD, treinamentos como esse ajudam estabelecer também uma visão mais ampla do impacto da legislação em toda a nossa operação", afirma.



"O treinamento foi realizado de forma virtual, garantindo a segurança de todos os colaboradores e obedecendo as normas de segurança do Covid-19", complementa Brunella.

Atuando tanto no setor público quanto privado, a empresa é referência em inovação e qualidade. Conta ainda com colaboradores com certificado DPO (Data Protection Officer), o que garante máxima segurança no fluxo das informações e dados.

"A Logo IT é a maior registradora independente do Brasil através da plataforma SIREC (Sistema Integrado de Registro de Contrato) e investe permanentemente em inovação", destaca Brunella. Outro produto da empresa é o Believe, plataforma de streaming de vídeo cristão, que também já atende todas as especificações da LGPD.

A executiva também destaca que além, da segurança de dados, a Logo IT vem investindo de forma permanente em compliance. "Contratamos recentemente um canal de denúncias anônimas junto a KPMG para que os colaboradores encaminhem a um comitê de ética independente fatos que julguem não estarem de acordo com as regras estabelecidas pelo compliance. Além disso, implantamos o programa PLD da KPMG e uma auditoria externa é feita permanentemente pela Ernst & Young. Quantas empresas do nosso segmento estão cercadas por regras tão rígidas quanto às nossas?", questiona Brunella.

FONTE Logo IT

