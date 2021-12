Lohmann célèbre son jubilé avec une action internationale de protection de la nature

Ce projet a été initié par une salariée de l'entreprise et mis en œuvre dans le monde entier. Ainsi, plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont, avec l'aide de la direction, planté 170 arbres près du site allemand de Neuwied. Chacun de ces arbres représente une année prospère de l'histoire de la société Lohmann depuis sa création. « Nous sommes fiers de la longue et fructueuse histoire de notre entreprise familiale. Mais nous pensons aussi bien sûr en permanence à l'avenir. Afin d'assurer le futur de la planète, nous misons sur le développement durable et avons à cœur de mettre sur pied des projets de protection de la nature comme celui-ci », indique Jörg Pohlman, CEO de Lohmann. « En tant que spécialiste des technologies de collage, nous sommes présents sur l'ensemble du globe ; pour nous, il est donc important de réaliser aussi des projets environnementaux dans le monde entier », complète Carsten Herzhoff, CTO de Lohmann.

Sur le site de Lohmann en Turquie, 170 arbres ont été plantés dans une région ravagée par les feux de forêt. 170 jeunes arbres ont également trouvé leur place près du site suédois de Kungälv. « De nombreux collègues ont participé activement à ce projet – c'est ce qui rend cette action aussi unique », selon Stina Jochimsen, responsable financière chez Lohmann Suède.

Dans d'autres sites, un nombre d'arbres correspondant au nombre d'années d'existence de la filiale a été planté. Ainsi, 17 arbres ont été plantés au Danemark, et 31 aux USA. « 30 dans les monts Adirondack, et le 31e devant le siège d'Orange (Virginie) – pour rappeler clairement notre mission en matière de développement durable », rapporte Steven DeJong, directeur de Lohmann Amériques. Sur le site chinois de Tianjin, des collaborateurs et collaboratrices motivés ont planté 19 pommiers sauvages à l'extérieur de l'usine. « Nous avons baptisé ce nouveau parc "la forêt Lohmann" », explique Carina Ye, assistante commerciale de Lohmann Chine. Mais c'est en Pologne que le plus grand nombre d'arbres, et de loin, a été planté, dans le cadre d'un « Green Event » : « 5 000 arbre – quel travail ! Nous sommes très fiers du travail réalisé par notre équipe, et nous attendons avec impatience le prochain événement durable », déclare Malgorzata Pietryk, manager chez Lohmann Pologne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1712732/Lohmann.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671784/Lohmann_Logo.jpg

Sonja Schöbitz

Lohmann GmbH & Co. KG

Irlicher Straße 55

56567 Neuwied / Germany

+49 02631 34 6040

[email protected]

SOURCE Lohmann GmbH & Co. KG