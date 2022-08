Lohmann développe nouveau ruban adhésif avec un « GRIP » extraordinaire

NEUWIED, Allemagne, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Lohmann a mis sur le marché un ruban adhésif pour l'industrie de flexographie avec une adhérence sur le manchon extraordinairement haute. DuploFLEX® 5 GRIP augmente la durée utile de fonctionnement de l'imprimante en préservant le démontage simple. Ce produit a été développé pour offrir à l'industrie graphique une solution de collage durable et en toute sécurité.

Reusability thanks to hybrid construction: DuploFLEX® GRIP

Pendant l'impression, des rubans de fixation de clichés comme support contribuent significativement à la qualité de l'impression grâce à leur fiabilité et leurs propriétés d'amortissement. DuploFLEX® 5 GRIP possède une adhérence excellente sur le manchon de liaison grâce à sa formulation adhésive en étant considérablement plus durable qu'un ruban de fixation de clichés classique grâce á une utilisation de solvant de 50 pourcent en moins pendant le procédé de revêtement. À cet effet GRIP signifie une structure de produit plutôt qu'un produit spécifique. DuploFLEX® 5 GRIP unit les propriétés viscoélastiques d'une mousse polymère à un adhésif acrylique sans solvant spécifiquement conçu qui permet une facilité de montage et démontage. La structure composite éprouvée dans le secteur assure une excellente qualité d'impression et empêche que les bords montent et les plaques d'impression s'endommagent pendant le démontage.

Au même temps, un ruban de fixation de clichés doit satisfaire la demande accrue des processus et produits durables. Pas de soulèvements de bords en cours de processus, pas d'arrêt de machines en raison des temps de préparation et pas de consommation haute de matériaux en général sont les facteurs clés, qui ont été pris en compte durant la formulation des rubans adhésifs GRIP. En collaboration avec les leaders des fabricants de placements on a effectué des tests, qui montrent, pour la première fois, que DuploFLEX® 5 GRIP possède une recyclabilité sensiblement supérieure.

« Cet adhésif sans solvants et l'emballage 100 % recyclable font partie de notre stratégie commerciale axée sur la durabilité », explique le Head of Management Graphics chez Lohmann, M. Peter Nissing. Selon lui, la possibilité de réutilisation du ruban adhésif est un point important dans la discussion sur la préservation des ressources et la gestion responsable des matières premières. En outre, l'ensemble des adhésifs GRIP amelioré se distingue par une sensibilité basse aux variations de température et d'humidité.

Au début mai à Milan, la nouvelle solution de collage de Lohmann a été présentée pour la première fois à la foire Print4All et a suscité un vif intérêt. « Grâce à la possibilité d'individualisation, c'est à dire la possibilité de régler le pouvoir adhésif entre le ruban et la plaque selon les besoins spécifiques des clients, cette bande adhésive offre un avantage important pour la clientèle », dit le Market Manager Graphics chez Lohmann, M. Thomas Holzer.

www.lohmann-tapes.com

Légende : Possibilité de réutilisation grâce à une constitution hybride : DuploFLEX® 5 GRIP

Fondée en 1851, l'entreprise familiale Lohmann GmbH & Co KG est un spécialiste reconnu des techniques adhésives. Avec plus de 1 800 collaborateurs répartis sur 24 sites et avec des partenaires commerciaux exclusifs dans plus de 50 pays, Lohmann est présent dans le monde entier. Le siège de la société se trouve à Neuwied en Allemagne.

L'entreprise propose des solutions adhésives high-tech notamment pour des applications dans le secteur automobile, le bâtiment et l'architecture, les biens de consommation, l'industrie électronique et l'industrie graphique. Les solutions développées par les ingénieur*es Lohmann vont de la bande adhésive multifonction aux pièces de découpe précises et à l'intégration des processus.

Lohmann GmbH und Co. KG

PR & Corporate Communication Manager

Jennifer Virtue-Just M.A.

Irlicher Str. 55

D – 56567 Neuwied

Tél. : +49 (0) 2631 34 6245

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1880168/DuploFLEX_GRIP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671784/Lohmann_Logo.jpg

SOURCE Lohmann GmbH & Co. KG