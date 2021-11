Lohmann et Dortschy célèbrent 70 ans de collaboration au service de l'industrie de l'impression

Fondée dès 1851, Lohmann est un pionnier des technologies adhésives, et est aujourd'hui présente dans le monde entier. Le siège de la société se trouve à Neuwied en Allemagne. Dans les années 50, avec ses rubans adhésifs technologiques pour l'impression flexographique, la société a fait son entrée dans l'industrie de l'impression. La société emploie aujourd'hui plus de 1 800 collaborateurs sur 29 sites répartis dans le monde entier. Cette année, Lohmann a célébré ses 170 années d'existence.

La collaboration entre Dortschy et Lohmann, entreprises expérimentées ciblant toutes les deux l'industrie de l'impression, a débuté il y a déjà 70 ans avec pour objectif d'offrir conjointement des solutions à l'industrie de l'impression. Durant toute cette période, les deux entreprises ont collaboré étroitement et en toute confiance ; elles ont mené à terme de nombreux projets et réalisé un grand nombre de formations auprès de leurs clients, ce qui leur a permis de se positionner en tant qu'experts sur le marché.

Malgré les exigences accrues du marché et un environnement rendu difficile notamment par la pandémie de coronavirus, les deux entreprises familiales continuent à unir leurs forces et de mettre leur compétence au service de leurs clients, par exemple en les conseillant sur le montage et le démontage correct des rubans de fixation de clichés sur les plaques d'impression, et à leur apporter leur expertise afin de leur permettre de produire de façon plus efficace. L'ensemble de la chaîne de valeurs est ici pris en compte : depuis le développement d'une colle adaptée à chaque ruban de fixation de clichés jusqu'aux offres de services en aval en passant par le revêtement et la fabrication sur mesure du ruban. Cela permet également d'optimiser l'intégration des processus chez le client.

« Pour qu'il en soit toujours ainsi à l'avenir, nous continuons à développer pour nos clients notre gamme de produits bien établis, », explique Peter Nissing, Head of Market Management Graphics chez Lohmann, « en particulier en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité ainsi que l'optimisation des processus et la durabilité. L'un de nos objectifs futurs est de permettre une production durable, à l'aide par exemple de notre innovation technologique TwinMelt® ». Reinhart Dortschy, le directeur général de Dortschy, ajoute : « Fêter les 70 ans de notre collaboration, c'est célébrer à la fois la tradition et l'entrée dans une ère nouvelle. L'impression flexographique ne cesse de se développer. Nous devons être à la hauteur de ces évolutions. C'est pourquoi nous souhaitons, avec Lohmann, passer à la vitesse supérieure ; en effet, seule une connaissance approfondie des composants impliqués dans le processus d'impression et de leur interaction nous permet d'offrir les solutions les mieux adaptées aux différentes applications. Dans ce cadre, notre démarche est axée clairement sur le développement de nouveaux produits. »

