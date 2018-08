Loja da web oficial de YOHJI YAMAMOTO INC., "THE SHOP YOHJI YAMAMOTO", será lançada globalmente em 22.8.2018

TÓQUIO, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A empresa Yohji Yamamoto Inc. lançará um site de comércio eletrônico global chamado THE SHOP YOHJI YAMAMOTO em 22 de agosto de 2018. O site será em inglês, e as transações serão em dólares americanos. A loja da web terá a marca S'YTE, vendida apenas on-line, e outras marcas, como Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (produtos vendidos apenas on-line), Yohji Yamamoto + noir (produtos vendidos apenas on-line), discord Yohji Yamamoto, LIMI feu etc. S'YTE e Ground Y farão sua estreia mundial neste dia, pois estas duas marcas estavam disponíveis apenas no Japão. Os visitantes poderão fazer compras com VISA, MASTERCARD ou PayPal. A entrega será feita para cerca de 130 países do mundo inteiro através da empresa EMS.