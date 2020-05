Loja global online SHEIN anuncia SHEIN TOGETHER com apresentações de Katy Perry e Lil Nas X

O Fundo Solidário de Resposta à COVID-19 para a OMS é o único meio através do qual as pessoas, corporações, fundações e outras organizações de todo o mundo podem diretamente apoiar o trabalho global da OMS para ajudar países na prevenção, detecção e resposta à pandemia COVID-19. Este fundo também apoia o trabalho de dois parceiros, a UNICEF e a Coalizão para Inovações em Prontidão Epidêmica (CEPI, sigla em inglês).

O show virtual único acontecerá sábado, 9 de maio, 13h00, hora do Pacífico (17 horas de Brasília) e será embalado com apresentações musicais exclusivas, segmentos de celebridades, participações de influenciadores especiais e convidados TikTok. Comandado pela apresentadora do "The Rundown" da E! News, Erin Lim, os espectadores verão também um tutorial de beleza com Chrisspy, trechos sobre como criar estilo em casa com as estilistas das celebridades Maeve Reilly e Karla Welch, e muitas surpresas!

APRESENTAÇÕES DE:

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

CONVIDADOS ESPECIAIS:

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

A SHEIN compromete-se com a doação de US$ 100 mil para o fundo. Os espectadores podem participar com a compra de uma camiseta de edição limitada da coleção #SHEINtogether, com 100% dos lucros destinados para a Fundação das Nações Unidas, para o Fundo Solidário de Resposta à COVID-19 para a OMS. As camisetas #SHEINtogether serão vendidas por US$ 10,00 e já podem ser compradas a partir de 4 de maio de 2020 no www.shein.com. Adicionalmente, os telespectadores podem fazer doações pelo link do aplicativo e todos os recursos contribuirão para o apoio ao fundo.

"Como uma marca global, sabemos que esta crise afetou todas as nossas comunidades, consumidores e suas famílias, e nós não podíamos ficar parados, sem ajudar", diz Molly Miao, sócia-fundadora da SHEIN. "Além de nossos esforços de doação de máscaras para aqueles internacionalmente nas linhas de frente, queríamos também garantir que nosso público entendesse a importância do apoio a esta causa, que é o motivo por que tivemos a ideia de realizar SHEIN Together".

Faça download do aplicativo no iPhone ou Android na Apple App Store ou visite www.shein.com para mais detalhes.

Sobre SHEIN Together:

SHEIN Together é um show de entretenimento para beneficiar o Fundo Solidário de Resposta à COVID-19 para a OMS – mantido pela Fundação das Nações Unidas. Organizado pela apresentadora do "The Rundown" da E! News', Erin Lim, a transmissão por stream tem apresentações exclusivas de Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora e Doja Cat, segmentos de celebridades, influenciadores especiais e participações TikTok de Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Camero e muitos mais. SHEIN Together será exclusivamente transmitido pelo aplicativo da SHEIN, disponível para download no iPhone e no Android, em 9 de maio de 2020 às 13h, hora do Pacífico (17h de Brasília).

Sobre a SHEIN:

Fundada em 2008, a SHEIN é uma loja de moda rápida da internet com uma rede mundial que se espalha por 220 países e regiões. Aqui na SHEIN, mais do que nossas roupas valorizamos a escolha. Por isso, diariamente lançamos 500 novos itens de moda, mimando nossas clientes com uma impressionante seleção de roupas femininas que são tendência, que elas podem misturar e combinar como mandar seu coração. Fazemos isto porque acreditamos que as roupas que usamos refletem nossas personalidades e queremos empoderar mulheres modernas para que explorem e expressem sua individualidade. Com a abundância de opções que proporcionamos, nossas clientes podem elaboradamente criar aquele look perfeito, que reflete sua individualidade. Dito de maneira simples, ajudamos você a ser você.

Para saber mais sobre a SHEIN, siga-nos no shein.com, instagram.com/shein e youtube.com/shein.

Sobre a Fundação das Nações Unidas:

A Fundação das Nações Unidas reúne ideias, pessoas e recursos para ajudar as Nações Unidas na geração de progresso e na resolução de problemas urgentes. Nossa marca registrada é colaborar para mudanças duradouras e inovação para tratar os maiores desafios da humanidade. Saiba mais em www.unfoundation.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163414/SHEIN_LOGO_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1163416/SHEIN_TOGETHER_FINAL.jpg

FONTE SHEIN

Related Links

http://www.shein.com



SOURCE SHEIN