Loja material de construção doa mais de 10 toneladas de alimentos para entidades beneficentes do DF

BRASILIA, Brasil, 22 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A pandemia do Covid-19 vem se alastrando nas regiões administrativas do Distrito Federal. Cidades como Ceilândia e Samambaia estão entre as mais afetadas no quadro de contaminação, além de contarem também com alto índice de famílias carentes que enfrentam dificuldades. O Home Center Castelo Forte, que sempre teve forte atuação nas causas sociais, vêm buscando maneiras para contribuir para atenuar este quadro, principalmente nas regiões onde atua comercialmente. Uma das formas encontradas de colaborar com a sociedade neste momento, foi a doação de alimentos para as famílias mais necessitadas dessas regiões. Só neste mês de junho a empresa doou seis toneladas de mantimentos para 12 instituições que atendem famílias nas cidades mais carentes do DF.