LOLLIPOP estreou na Primeira Semana Blockchain das Filipinas em parceria com a Coinstore

SINGAPURA, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em parceria com o governo filipino, a primeira e maior semana Blockchain foi concluída no dia 4 de dezembro de 2022, no Resorts World Manila Hotel. A partir de 28 de novembro, os participantes puderam testemunhar grandes nomes em diferentes setores apresentando suas ideias e pensamentos sobre Web3.0, Blockchain, Metaverso, NFTs, DeFi e outros assuntos relacionados. Painéis de discussões e palestrantes importantes defendendo o que eles acreditam que mudará vidas, virtual e fisicamente, apresentaram seu trabalho desde o início da era Web3.0 e Metaverso. Um dos objetivos do evento é educar as pessoas sobre a era do Metaverso e da Web3.0 e expor esses tópicos no Sudeste Asiático.

Binance, Coins.ph, Maya, Tetrix, são apenas alguns dos patrocinadores que participaram do evento. O evento proporcionou acesso aos mais recentes desenvolvimentos de Web3, BLOCKCHAIN/NFT, DeFi e torneios de jogos.

O Projeto Lollipop fez parceria com a Coinstore, a plataforma de troca de ativos de criptomoedas que mais cresce em Singapura. A colocação estratégica do estande proporcionou comunicação produtiva com pessoas do mesmo interesse em NFTs, Exchanges de criptomoedas e similares. A parafernália foi distribuída aos clientes que seguiram contas específicas do SNS.

Além do objetivo de exposição em eventos como esses, a equipe Lollipop fez questão de ter um espaço para a palestra principal. Para informar e esclarecer o público sobre os planos do projeto, o embaixador da marca, Chad Navarrete fez um discurso semipessoal e informativo, o que deixou os visitantes mais entusiasmados no estande.

Chad disse, "O setor do metaverso vem evoluindo continuamente. Muito disso tem a ver com a Web3.0. Já fazemos parte disso, acredite ou não. O metaverso também faz parte do nosso projeto -Projeto LOLLIPOP!"

Mais de 100 grandes nomes de blockchain, criptomoedas e web3 estiveram no evento, incluindo o cofundador da 1-inch SERGEJ KUNZ, E! O cofundador de entretenimento LARRY NAMER, e o cofundador da IP3 DAVID USLAN, entretenimento e Web3, estavam entre os palestrantes.

O LOLLIPOP é um projeto com o objetivo de criar um ambiente mais acessível e contínuo para que todos os usuários acessem facilmente o mercado NFT na era da Web3.0 e do Metaverso.

Este é um serviço essencial para a próxima Web3.0 e para a era do Metaverso, e espera-se que desempenhe um papel ainda mais ativo.

