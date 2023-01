LOLLIPOP ging tijdens de eerste Filipijnse Blockchain-week in première in samenwerking met Coinstore

SINGAPORE, 10 januari 2023 /PRNewswire/ -- In samenwerking met de Filipijnse regering werd op 4 december 2022 in het Resorts World Manila Hotel de eerste en grootste week van de Blockchain afgesloten. Vanaf 28 november konden deelnemers getuige zijn van grote namen in verschillende sectoren die hun ideeën en gedachten lieten gaan over Web3.0, Blockchain, Metaverse, NFT's, DeFi en alles daartussenin. Paneldiscussies en themasprekers die pleiten voor wat volgens hen levens zal veranderen, virtueel en fysiek, presenteerden hun werk sinds het begin van het Web3.0- en Metaverse-tijdperk. Een van de doelen van het evenement is om mensen kennis te laten maken met het Metaverse- en Web3.0-tijdperk en deze onderwerpen in Zuidoost-Azië meer bekendheid te geven.

LOLLIPOP x Coinstore at the Philippine Blockchain Week LOLLIPOP booth in partnership with Coinstore Chad Navarrete, Brand Advocate of LOLLIPOP

Binance, Coins.ph, Maya, Tetrix, zijn slechts enkele van de sponsoren die aan het evenement hebben deelgenomen. Het evenement bood toegang tot de laatste Web3, BLOCKCHAIN/NFT ontwikkelingen, DeFi en gaming toernooien.

LOLLIPOP × Coinstore

Project Lollipop werkte samen met Coinstore, Singapore's snelst groeiende cyptocurrency-uitwisselingsplatform voor activa. De strategische locatie van de stand droeg bij aan productieve communicatie met mensen met dezelfde interesse in NFT's, Crypto Exchanges en dergelijke. Parafernalia werden weggegeven aan klanten die specifieke SNS-accounts volgden.

Thematoespraak gegeven door Lollipop's merkambassadeur, Chad

Naast het doel van bekendheid bij evenementen als deze, zorgde Team Lollipop ervoor dat er ruimte was voor de thematoespraak. Om bezoekers te interesseren en te informeren over de plannen van het project, hield merkambassadeur Chad Navarrete een semi-persoonlijke en informatieve toespraak, wat op de stand meer enthousiaste bezoekers trok.

Chad zei: "De metaverse-industrie is gestaag in ontwikkeling. Veel heeft te maken met Web3.0. We maken er al deel van uit, geloof het of niet. De metaverse is ook een integraal onderdeel van ons project - Project LOLLIPOP!"

Meer dan 100 blockchain-, crypto- en web3-grote namen op het evenement, waaronder 1-inch mede-oprichter SERGEJ KUNZ, E! Entertainment mede-oprichter LARRY NAMER en IP3 mede-oprichter DAVID USLAN Entertainment en Web3 behoorden tot de sprekers.

Over LOLLIPOP

LOLLIPOP is een project gericht op het creëren van een meer toegankelijke en naadloze omgeving voor alle gebruikers om gemakkelijk toegang te krijgen tot de NFT-omgeving in het tijdperk van Web3.0 en de Metaverse.

Dit is een cruciale dienst voor het komende Web3.0- en Metaverse-tijdperk en zal naar verwachting een nog actievere rol gaan spelen.

