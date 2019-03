Lombard International : Résultats financiers 2018

PHILADELPHIE et LUXEMBOURG, 20 mars 2019 /PRNewswire/ --

Performance robuste, avec 5,1 milliards d'euros de nouvelles primes émises en 2018

Croissance des actifs sous administration pour atteindre 41,5 milliards d'euros

Renforcement de la présence en Asie, en Europe , en Amérique latine et aux États-Unis

, en Amérique latine et aux États-Unis Investissement continu dans l'innovation et la technologie

Lombard International, l'un des leaders mondiaux en solutions de structuration patrimoniale pour particuliers, familles et institutions fortunées a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'année 2018. Ces résultats témoignent de la forte valeur ajoutée de la société dans son offre et son expertise, ainsi que de la flexibilité de son équipe internationale. Ils mettent en évidence l'engagement de la société à renforcer en permanence ses solutions et services de gestion patrimoniale, afin de stimuler et de consolider sa croissance à long terme.

Les nouvelles primes se sont élevées à 5,1 milliards d'euros, dans la lignée du montant record enregistré en 2017, en dépit d'un environnement marqué par d'importantes incertitudes économiques et géopolitiques.

Les actifs sous administration se sont inscrits en hausse à 41,5 milliards d'euros (au 31 décembre 2018), malgré les difficultés affichées par les marchés mondiaux.

John Hillman, Group Chief Executive de Lombard International, a déclaré au sujet de ces résultats : « 2018 a constitué une nouvelle année de succès pour Lombard International. Nous avons continué de renforcer notre présence mondiale, tout en maintenant notre effort d'investissement dans l'innovation et la technologie. Malgré un climat macroéconomique et géopolitique mouvementé à l'échelle mondiale, nous avons généré une solide performance qui nous permet de mieux nous positionner en vue de saisir les opportunités qui se présenteront en 2019.

Nous comprenons les préoccupations de nos clients et de nos partenaires face aux incertitudes géopolitiques grandissantes. Nous gardons à l'esprit que ces tensions ont une incidence sur la création de valeur et les résultats prévisionnels. C'est justement pendant ces périodes d'incertitudes et de turbulences que les solutions et services que nous proposons deviennent essentiels. Nous aidons nos clients et leurs conseillers à surmonter les conditions de marché les plus difficiles, afin de garantir la protection, la portabilité et la transmission de leur patrimoine aux générations futures, et ce de manière durable. »

Présence mondiale

Sur les douze derniers mois, nous avons consolidé notre activité dans le monde en établissant une présence unique. Notre perspective internationale intégrée nous permet de répondre au mieux aux besoins de nos clients et de leurs conseillers, peu importe où ils résident.

Europe : en 2018, la société a tiré parti de sa base d'actifs européens grâce à l'acquisition d'un portefeuille de polices d'assurance-vie de HSBC Life Assurance ( Malta ) Ltd. Puis elle a renforcé la portée de son réseau de distribution, en particulier auprès des Family Offices, tout en forgeant un partenariat stratégique avec Stonehage Fleming. Ce nouveau partenaire est l'un des premiers Family Offices indépendants dans le monde, et le plus grand de la région Europe , Moyen-Orient et Afrique.

) Ltd. Puis elle a renforcé la portée de son réseau de distribution, en particulier auprès des Family Offices, tout en forgeant un partenariat stratégique avec Stonehage Fleming. Ce nouveau partenaire est l'un des premiers Family Offices indépendants dans le monde, et le plus grand de la région , Moyen-Orient et Afrique. États-Unis : Lombard International a poursuivi sa stratégie de croissance interne, axée sur le déploiement de son activité internationale, et travaillé à la construction et à la commercialisation de sa plateforme consacrée aux options d'investissement.

Asie : Lombard International continue d'étendre ses opérations en Asie. En 2018, la société a saisi d'excellentes opportunités en phase de démarrage, et a noté un fort intérêt dans toute la région.

Innovation

Lombard International a également annoncé le lancement d'Idea Lab. Ce projet vise à fortifier le capital intellectuel et la culture d'innovation dans le groupe en impulsant des initiatives liées aux nouveaux produits, marchés et à la croissance de l'activité. Ce parti pris pour l'innovation permet à la société de maintenir sa position dominante sur le marché, et continue d'offrir à ses clients et ses partenaires des solutions et des services de première qualité.

À propos de Lombard International Assurance

Fort de plus de 25 ans d'expérience, Lombard International Assurance est leader en solutions patrimoniales fondées sur l'assurance-vie. Nous disposons des ressources et de l'expertise nécessaires pour proposer des solutions de structuration patrimoniale, au moyen de produits d'assurance-vie en unités de compte, aux personnes très fortunées, à leur famille ainsi qu'aux institutions du monde entier.

Le groupe global Lombard International s'est constitué en septembre 2015. Avec des sièges situés au Luxembourg et à Philadelphie, couvrant plus de 20 marchés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, nous sommes en mesure de proposer des solutions de gestion patrimoniale dans de nombreuses juridictions à travers le monde, tout en ayant une connaissance approfondie des exigences locales.

Le groupe gère plus de 41,5 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2018. Son effectif de plus de 500 personnes inclut plus de 60 experts techniques et un service client de plus de 100 professionnels spécialisés dans de nombreuses juridictions.

Lombard International est détenu par des fonds gérés par Blackstone Group L.P., l'un des leaders mondiaux dans le secteur avec 472 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

SOURCE Lombard International