London Football Exchange va encourager l'écosystème du football tokénisé avec la nomination du propriétaire du club Perth Glory

Le projet du groupe de football du LFE est la branche du LFE qui crée une plate-forme de propriété de différents clubs à travers laquelle le LFE possède plusieurs clubs de football dans le monde entier. Le groupe intégrera par ailleurs un processus de développement des jeunes talents et de commercialisation pour les joueurs et les joueuses, les détenteurs de jetons LFE et les supporters.

Le LFE sera la première bourse de clubs de football et la première place de marché de supporters entièrement intégrée au monde qui tirera parti des atouts de la blockchain. Sa technologie innovante créera une place de marché « tokénisée » (faisant l'objet de jetons) qui supprimera les coûts de friction des transactions financières et incitera à une plus grande transparence au sein du marché des supporters, de la billetterie, de la commercialisation, de l'hôtellerie, de la diffusion et des services de vente au détail de football. Cela générera une valeur jamais obtenue auparavant et des avantages pour les supporters fidèles.

Dans le cadre de la révolution que soulève la blockchain liée au football, le jeton LFECash , actuellement coté sur StellarX alors que des introductions centralisées se profilent ce mois-ci, sera la cryptomonnaie du nouvel écosystème du football tokénisé.

Tony Sage va apporter son sens de la loyauté et sa passion au LFE, dont il va élargir les horizons footballistiques, car il a été le seul propriétaire originel de la A-League australienne depuis la création de celle-ci en 2005. Il a fortement défendu le jeu masculin, féminin et des jeunes en Australie.

Tony Sage a commenté sa nomination en ces termes : « Je suis vraiment ravi d'endosser ce nouveau rôle, car cela va marquer un nouveau chapitre dans mon développement personnel et que je vais être entouré de personnes énergiques, intelligentes et au grand cœur qui aiment le football ».

Jim Aylward, cofondateur du LFE, a ajouté : « Le FPCG et Tony ont grandement influencé de nombreuses carrières en encourageant le jeu australien, entre les différents groupes d'âge et le jeu féminin avec des joueuses réputées comme Sam (Samantha) Kerr, qui a signé au Chelsea. Nous nous réjouissons de la nomination de Tony car le LFE est une offre mondiale et que le groupe de football le sera aussi. Nous souhaitons relier le monde des supporters à travers les plateformes de football numériques et physiques du LFE ».

Robbie Fowler, qui a joué deux saisons en Australie, dont une au PGFC, a déclaré : « Ce que Tony a fait pour le football professionnel masculin et féminin en Australie ne doit pas être sous-estimé. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions où il va bâtir le groupe de football du LFE et je félicite le LFE d'avoir trouvé un président aussi passionné pour diriger le groupe ».

