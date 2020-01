LONGi a été sélectionné comme sponsor photovoltaïque du pavillon de la Chine lors de l'Expo 2020 Dubai UAE

BEIJING, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, le leader mondial en matière de technologie solaire, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée comme sponsor photovoltaïque du pavillon de la Chine lors de l'Expo 2020 Dubai UAE. Le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade) a accordé à LONGi le titre de « Sponsor photovoltaïque du pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubai EAU » lors d'une cérémonie de lancement qui s'est tenue à l'hôtel Pusen.

Fang Ke, le directeur adjoint du Bureau des affaires de l'Exposition universelle du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, Li Wenxue, le directeur adjoint de LONGi Group, Chen Pengfei, le directeur général de LONGi New Energy, Wang Yingge, directeur du marketing mondial de LONGi Solar, ainsi que plus de 80 journalistes des principaux médias chinois ont participé au lancement et ont été témoins de ce moment important pour LONGi.

« Le pavillon de la Chine a été nommé "Lumière Huaxia". Son apparence est conçue avec des lanternes chinoises traditionnelles, qui symbolisent "Luminosité et Futur". Le secteur photovoltaïque est devenu une "carte de visite nationale" de la Chine, leader dans tous les aspects, tant en termes d'envergure, que d'application, de technologie et de coût. LONGi, en qualité de leader du secteur photovoltaïque chinois, brillera », a déclaré Fang Ke, le directeur adjoint du Bureau des affaires de l'Exposition universelle du Conseil chinois pour la promotion du commerce international.

« Nous pensons que notre partenariat avec le pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubai aura un effet positif sur l'ensemble du secteur et approfondira la compréhension des nouvelles énergies représentées par le photovoltaïque dans la société. Aujourd'hui, LONGi s'est donné pour mission de "promouvoir la transition énergétique mondiale" et innove activement en matière de nouveaux produits », a déclaré Li Wenxue, le directeur adjoint de LONGi Group.

LONGi a toujours mis l'accent sur l'innovation technologique afin de promouvoir la révolution et le développement du secteur photovoltaïque dans son ensemble. Par ailleurs, l'entreprise développe activement ses activités et sa coopération à l'échelle mondiale. Selon l'entreprise, les « dalles de sol photovoltaïques » innovantes de LONGi, composées de modules monocristallins à haut rendement, seront également dévoilées au pavillon de la Chine de l'Expo 2020 Dubai UAE.

Chen Pengfei, le directeur général de LONGi New Energy, a déclaré : « Nous nous efforcerons de fournir la meilleure solution intégrée d'énergie photovoltaïque au monde pour le pavillon de la Chine lors de l'Expo 2020 Dubai UAE. Avec les modules innovants de "dalles photovoltaïques", le système photovoltaïque et le concept de design de "Huaxia Light" sont fortement intégrés, et l'itinéraire photovoltaïque qui combine technologie, beauté et mode sera également présenté sur la scène mondiale. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar