LONGi alcanza calificación récord de "financiabilidad" en últimos resultados de Bloomberg NEF

XI'AN, China, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- LONGi Solar, sociedad controlada de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, ha registrado la más alta calificación en su historia en cuanto a "financiabilidad" en el recientemente publicado indicador 2019 de Finanzas para Nuevas Energías de Bloomberg para el rubro sistemas de energía solar (Bloomberg New Energy Finance –BNEF—Solar Module & Inverter Bankability 2019).