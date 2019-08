LONGi atinge índice recorde de bancabilidade nos resultados nos resultados Bloomberg New Energy Finance mais recentes

Também, a LONGi recebeu uma "estrela" indicativa de ser "Top Performer" na tabela de desempenho de confiabilidade em módulos fotovoltaicos dos PV Evolution Labs (PVEL) 2019. Os módulos da LONGi conquistaram a qualificação "Top Performer" em todas as 4 categorias de teste PVEL de ensaios de calor úmido, ciclagem térmica, carga mecânica e degradação induzida pelo potencial (PID).

BNEF também nomeou as "15 principais marcas de módulos fotovoltaicos usadas em projetos financiados por empréstimos a prazo" desde 1º de julho de 2017. As 3 principais marcas forneceram quase 5GW de negócios financiados a prazo. LONGI é a segunda marca mais usada com negócios de 1.447 MW financiados.

A LONGi também se classificou como a fabricante de módulos mais confiável. A BNEF usa a pontuação Altman, uma combinação de índices financeiros, para avaliar a confiabilidade dos fabricantes. É um indicador do risco de a empresa dar entrada a pedido de falência nos próximos 2 anos. A LONGi recebeu uma pontuação de 3,1 o que indica sólida saúde financeira e baixíssima probabilidade de falência. A pontuação Altman da LONGi é a mais alta entre os fabricantes especializados de módulos (pure play).

Além da liquidez e confiabilidade da LONGi, a empresa também está operando em escala como um dos maiores fabricantes de energia solar, tanto em termos de capacidade de produção existente quanto de planejada. De acordo com a análise da tecnologia fotovoltaica sobre os anúncios de expansão de capacidade global, a capacidade total de montagem do módulo de placa de identificação da LONGi Solar deve exceder 13GW em 2019, tornando-se a maior fabricante de módulos do mundo com a expansão mais recente.

