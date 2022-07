LONGi atinge novo marco de 30GW embarcados em módulos Hi-MO 5Notícias da LONGi

XI'AN, China, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Os módulos Hi-MO 5 da LONGi, produzidos com células de 182mm, já foram entregues a clientes em 94 países, com remessas totais superiores a 30GW levando a filosofia de design da empresa validada pela popularidade do produto junto aos clientes.

Os módulos Hi-MO 5 não só são ideais para usinas elétricas em larga escala, mas também são amplamente aplicáveis para o mercado do GD. Uma análise profunda sugere que o Hi-MO 5 é amplamente considerado o produto ideal com base no tamanho, sua compatibilidade com a cadeia industrial, seu valor de produto e confiabilidade do ciclo de vida.

Desde o primeiro módulo Hi-MO 5 a sair da linha de produção, até os sucessivos marcos cumulativos de embarque de 10GW, 20GW e agora 30GW, a LONGi permaneceu totalmente comprometida em trazer os produtos mais confiáveis para o mercado a fim de fornecer soluções de alta eficiência para o desenvolvimento do "novo sistema de energia".

Do Hi-MO 1 ao Hi-MO 5, de sua estréia no ramo de módulos até se tornar líder em remessas, a LONGi permaneceu focada no valor do cliente e na inovação tecnológica e continua na vanguarda dos avanços da indústria a fim de alcançar, com seus clientes e parceiros globais, o objetivo final de neutralidade de carbono.

Revisão histórica do módulo LONGi Hi-MO 5:

- 29 de junho de 2020 - Lançamento do produto Hi-MO 5.

- 8 de agosto de 2020 - módulo apresentado na SNEC Shanghai.

- 8 de setembro de 2020 - o primeiro módulo Hi-MO 5 é embarcado

- 15 de setembro de 2020 - assinatura do primeiro contrato de embarque.

- 12 de novembro de 2020 - LONGi, Jinko e JA discutem na Conferência "Tecnologia PV Avançada para Melhor LCOE - Módulo e Tecnologia de Sistema 182mm".

- 28 de abril de 2021 - reconhecido com prêmios no congresso solar TÜV Rheinland 'All Quality Matters'.

- 26 de maio de 2021 - Material sobre o módulo baseado em pastilha de 182mm lançado conjuntamente pela LONGi, Jinko e JA.

- 31 de maio de 2021 - lançamento do estudo sobre o desempenho da carga de módulos fotovoltaicos de grande porte e de grandes dimensões.

- 21 de julho de 2021 - reconhecido com prêmio na Intersolar Europe.

- 8 de setembro de 2021 - consenso sobre a padronização dos módulos PV produzidos com wafers de 182mm (M10) alcançado pela LONGi, Jinko e JA.

- 24 de setembro de 2021 - ligeira vantagem do módulo 182mm demonstrada pela análise da DNV do custo BOS de módulos de grande formato.

- 29 de outubro de 2021 - liberação dos resultados dos testes de carga mecânica dinâmica (DML).

- 5 de novembro de 2021 - remessas globais excedem 10GW.

- 27 de abril de 2022 - embarques globais excedem 20GW.

- 15 de julho de 2022 - embarques globais excedem 30GW.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.

Sob sua missão de 'Utilizar Energia Solar, Construir um Mundo Verde' e a filosofia da marca 'Steadfast and Reliable Technology Leadership', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo wafers de mono silício, células e módulos, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862698/Hi_MO_5_30_GW.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

