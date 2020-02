LONGi erreicht den AAA-Ranking-Status in den neuesten PV ModuleTech Bankability Ratings

LONDON, 28. Februar 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, Chinas führender Solarhersteller, wurde von der Marktforschungsabteilung des führenden Londoner Unternehmens PV-Tech in der neuesten Ausgabe der PV ModuleTech Bankability Ratings für das erste Quartal 2020 mit dem Rating AAA (der höchsten Note) ausgezeichnet. LONGi ist der erste Modullieferant, der das AAA-Rating erreicht hat.

Das System der PV ModuleTech Bankability Ratings verwendet ein proprietäres Analysemodell, um für alle Anbieter von Photovoltaik-Modulen (PV-Modulen) Bankabilitätsbewertungen und Ratings zu erstellen, indem sowohl der Produktions- als auch der finanzielle Status der Unternehmen kombiniert werden.

Der Schöpfer des PV ModuleTech Bankability Rating-Systems und hoch angesehene Analyst der PV-Branche, Dr. Finlay Colville, bemerkte in der Veröffentlichung der Rankings für das erste Quartal 2020, dass „LONGi ein differenziertes Geschäftsmodell gegenüber anderen Modulanbietern mit A- und B-Rating betreibt" und dass „LONGi klug, rechtzeitig und mit der vollen Überzeugung investiert hat, dass sich die PV-Technologie von der Dominanz von Multi-Wafern hin zu einer Dominanz von Monowafern verändern würde".

Als Reaktion auf das neue AAA-Rating fügte Dennis She, Senior Vice President von LONGi, hinzu: „LONGi legt stets großen Wert auf die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und auf einen zuverlässigen und stabilen Betrieb in Verbindung mit einem robusten finanziellen Hintergrund. In den letzten Jahren hat LONGi kontinuierlich seine verlässlichen vertraglichen Fähigkeiten und seine Flexibilität gegenüber Marktveränderungen unter Beweis gestellt."

Hier finden Sie den ursprünglichen PV Tech Artikel:

LONGi als einziger Modullieferant im PV ModuleTech Bankability Rating des ersten Quartals 2020 mit AAA eingestuft

https://www.pv-tech.org/editors-blog/longi-graded-as-only-aaa-rated-module-supplier-in-q1-2020-pv-moduletech-ban

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

SOURCE LONGi Solar