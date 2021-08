LONGi faz parceria com Essentia Energia para fornecer 477 MW de módulos Hi-MO 4 para usina de energia solar no Brasil

O projeto Sol do Sertão, que abrange uma área de mais de 700 hectares, está localizado em Oliveira dos Brejinhos, cidade a 600 quilômetros da capital do estado. Existem 1.075.200 unidades de módulos Hi-MO 4 de alta eficiência instalados na usina, com uma vida útil de serviço estimada de 25 a 30 anos. O projeto gerou cerca de 1.500 oportunidades de empregos diretos para os habitantes da cidade durante todo o período de construção.

Em comparação com uma usina de energia solar convencional com base em módulos policristalinos, os módulos solares monocristalinos Hi-MO 4 da LONGi economizarão aproximadamente 0,2 yuans por watt (0,0289 dólares por watt) em custos de sistema de operação comercial que, quando combinados com as vantagens duplas de ganho na geração de energia e atenuação média anual de menos de 0,55%, reduzem o custo nivelado de eletricidade e aumentam o retorno sobre o investimento para o proprietário do projeto.

De acordo com a Essentia Energia, os módulos Hi-MO 4 receberam grandes elogios dos departamentos relevantes da empresa. Além do excelente desempenho do próprio módulo, também ficou constatado que o profissionalismo e o compromisso da equipe da LONGi contribuíram significativamente para o sucesso do projeto.

"A LONGi está muito satisfeita em fazer parceria com a Essentia Energia para desenvolver projetos solares no Brasil", comentou Dennis She, vice-presidente sênior da LONGi Solar. "O comissionamento da maior usina de energia solar contribui não só para a recuperação da economia e dos empregos locais, mas também para o desenvolvimento das energias renováveis no Brasil e em toda a região da América Latina. Como uma das empresas de tecnologia solar mais inovadoras do mundo, a LONGi continuará a apoiar a construção de infraestrutura de eletricidade e energia no Brasil e a promover o desenvolvimento ecológico e sustentável de energia renovável em todo o mundo."

Sobre a LONGi

A LONGi, fundada no ano 2000, é uma empresa líder mundial em tecnologia solar. A empresa tem um firme compromisso de longo prazo com a tecnologia de módulos monocristalinos e está convencida e certa de que sua adoção geral resultaria em mudanças tecnológicas significativas para todo o setor de energia fotovoltaica.

Com 15 bases de fabricação e mais de 30 filiais no mundo todo, a LONGi produz wafers de silício e módulos monocristalinos e oferece soluções para sistemas de usinas de energia de montagem distribuída e terrestre, promovendo o desenvolvimento do setor mundial de energia fotovoltaica e impulsionando a transformação energética. As remessas da empresa estão entre as maiores do setor há vários anos e, em 2020, ela se tornou a primeira fabricante a enviar mais de 20 GW de módulos em um ano.

O alto investimento contínuo da LONGi em P&D é um fator que contribui significativamente para seu sucesso, e a empresa vem rapidamente aplicando novas tecnologias e processos à produção em larga escala, fazendo avanços importantes no controle de custos e na inovação eficiente de produtos.

Em 2020, a LONGi se tornou a primeira empresa chinesa de energia solar a participar das iniciativas RE100, EV100, EP100 e SBTi, criadas para promover o desenvolvimento solar e sustentável de carbono zero.

