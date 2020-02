LONGi fecha contrato com a Atlas Renewable Energy para o fornecimento de 122MW de módulos bifaciais no Chile

SANTIAGO, Chile, 26 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- LONGI Solar, a principal empresa de tecnologia em energia solar da China, anunciou recente assinatura de contrato com a Atlas Renewable Energy para o fornecimento de 122 MW de módulos bifaciais Hi-MO4 para um dos projetos da empresa no Chile.

A LONGi foi uma das pioneiras na aplicação da tecnologia de módulos bifaciais, o que permite a implantação de plantas solares sobre gramados estéreis, areia, concreto, neve e em telhados planos. De acordo com a refletividade da superfície, os módulos bifaciais podem levar a um ganho na geração de energia de 7-25%, se comparados aos módulos monofaciais equivalentes.

Patrick Valentin, gerente de terceirização estratégica da Atlas Renewable Energy, comentou: "Tivemos o prazer de escolher a LONGi como um dos parceiros para o nosso projeto. A implementação da tecnologia de ponta da LONGi em módulos bifaciais é uma representação ainda mais sólida do comprometimento da Atlas Renewable Energy com as inovações tecnológicas. Este passo também vai ao encontro da nossa mentalidade de consolidar parcerias com grandes empresas do setor Fotovoltaico que trazem as tecnologias do futuro. Nosso objetivo é oferecer sempre as soluções mais competitivas e, assim, realizar nossa missão e fornecer energia confiável, de baixo custo e ecológica para a América Latina."

"Estamos muito satisfeitos em fechar uma parceria com uma empresa de ponta como a Atlas Renewable Energy. É um grande passo para a LONGi no desenvolvimento do mercado de energia solar da América Latina. Com essa parceria estratégica, a LONGi e a Atlas Renewable Energy confiam que podem oferecer produtos em PV de alto desempenho e contribuir para a transformação energética na América Latina", acrescentou Richard For, vice-presidente da LONGi Solar.

Desde o lançamento, no início de 2017, os produtos bifaciais da LONGi têm sido usados em diversas aplicações em todo o mundo, e a confiabilidade foi comprovada em projetos-piloto e testes independentes. Em maio de 2019, a LONGi apresentou a nova geração de módulos bifaciais, o Hi-MO4, baseada nos wafers de silício M6, mais uma vez, levando o desenvolvimento da tecnologia bifacial a uma nova era.

A LONGi relata que a empresa tem, até hoje, a maior demanda de módulos bifaciais no setor Fotovoltaico, com um fornecimento total de mais de 3GW até 2019.

